Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler - Son Dakika
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Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Fenerbahçe yıllarında oda arkadaşı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile ilgili, "İsmail Kartal'ı severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış" dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, memleketi Samsun'da kan bağışında bulundu. Kan bağışının acil değil, her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Çolak, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeler hakkında da düşüncelerini aktardı. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, yıldız golcüler ve teknik direktörler hakkındaki görüşlerini belirten Çolak, önemli açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYONLUK 3 TAKIM ARASINDA GEÇER''

Sezon öncesindeki şampiyonluk adaylarının arasına Beşiktaş'ın da katıldığını ifade eden Tanju Çolak, "İsviçre İstatistik Kurumu verilerine göre dünyadaki 48 efsane golcüden biriyim. Süper Lig'in çok başındayız. 4 hafta geride kaldı. Daha çok sular akacak. Aziz Yıldırım gibi bir efsane başkan var. Ömrünü futbola verdi. Taktiksel olarak değil ama futbolu iyi bilir. Şu anda şampiyon ‘şu olur' demek kolay değil. Sezon başında 2 şampiyonluk adayım vardı ama şu anda 3'e çıktı. Beşiktaş, bende farklı düşüncelere yer vermeye başladı. İstek, arzu, taktiksel plan ve hocasıyla şampiyonluk adaylarım arasına girdi. Şampiyonluğun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da Mohamed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi önemli. Takım da iyi oldu ama lige iyi başlamadılar. Teknik Direktör ayrılığı yaşadılar. Fatih Tekke ayrıldıktan sonra farklı bir galibiyet aldılar. Bu tepki-etki meselesidir. Futbolcu, hoca arasındaki sorunun bir sonucudur. Fenerbahçe'yi yenen Gençlerbirliği'ni 5-0 yendiler. Paul Onuachu tekrar sahne aldı. Futbolcu kötü oynayıp, gol atamadığında teknik direktöre yazar. O yüzden Fatih Tekke gitmiştir. Onuachu, o golleri atsa Fatih Tekke hala görevinin başındaydı. Bence erken istifa etti" diye konuştu.

Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı <a class='keyword-sd' href='/ismail-kartal/' title='İsmail Kartal'>İsmail Kartal</a>'ı kızdıracak sözler

''İSMAİL KARTAL KENDİNİ YENİLEYEMEMİŞ, GELİŞTİREMEMİŞ''

Fenerbahçe'de futbolcu olduğu dönemde 1,5 yıl İsmail Kartal ile oda arkadaşlığı yaptığını ifade eden ve şu anki hocalık performansını değerlendiren Tanju Çolak, "İsmail Kartal ile Fenerbahçe geleceği görmüyorum. Aziz Yıldırım çok kesin konuştu ama başarısızlıkta ne kadar İsmail Kartal'ın arkasında durabilecek? Türkiye'de teknik direktörlerin arkasında hep dururlar, zamanı geldiği zaman da yollarlar. Türkiye'de sistem böyle. Başarısızlık hep teknik adama yazar. Transferleri teknik direktör yapmışsa yönetim haklıdır. Tersi bir durum varsa teknik direktörün suçu yoktur. Fenerbahçe'ye transfer olduğumda İsmail Kartal oda arkadaşımdı. 3,5 yıllık Fenerbahçe kariyerimin 1,5 senesinde İsmail Kartal ile oda arkadaşlığı yaptım. Severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış. Fenerbahçe'yi bıraktığı süreçten tekrar göreve geldiği süreye kadar futbolu daha geliştirmeliydi. Geliştirmediğini görüyorum. Hala sorunlar yaşanıyor. Marco Asensio ve diğerleriyle sorunlar yaşanıyor. Futbolcu istediğinde teknik direktörün kellesini alır. Gol atmaz, pas geçer, topu kontrol etmez. Futbol aklını kullanmadığı zaman da kötülük teknik direktöre yazar. Kaliteli, skoru değiştiren oyuncuları biraz kucaklamak, sarılmak, saygı duymak ve sevgi göstermen lazım. Onun kaprisini çekeceksin. Çünkü o, skoru değiştirir. İsmail Kartal ile başarı gelmesi çok zor. ‘5-6 maç sonra Tanju Çolak demişti' dersiniz. Önceki 3-4 gün önce İsmail Kartal'ın Roma maçındaki beraberlik ve mağlubiyette istifa edebileceğini söylemiştim. Dediğim çıktı. Şişe atılma meselesine hakim değilim. Yapılan hareket çok çirkindir" şeklinde konuştu.

Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

''SADECE MONTELLA OYNUYOR''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın santrforsuz bir oyun tercih ettiğini ve Milli Takımın başında durmaması gerektiğini de belirten Çolak, ayrıca şunları söyledi:

"Benden başka altın ayakkabı alabilecek bir Türk santrfor çıkacağını sanmıyorum. Türkiye'de santrfor var mı? A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bile santrforsuz oynuyor. Dünyada hiçbir teknik direktör santrforsuz oynamıyor ama Montella oynuyor. Santrforsuz sistem kalmadı. Bunu denemeyen kimse kalmadı. Barcelona, Bayern Münih santrforsuz nasıl oynanır diye en az 1 yıl denedi. Santrforsuz oyunda golü kim atacak? Bugün Galatasaray'da sıkıntı ne? Osimhen yok. Koşu yapan, gol atan, pres yapan, topu tutan bir tek o var. Santrfor orada olmazsa top da o bölgeye gitmiyor. Hala santrforsuz oynanıyor ve öyle oynamaya devam edeceğini beyan ediyor."

Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde 284 maça çıkan Tanju Çolak, 254 kez fileleri sarsarken, 1 Altın Ayakkabı ve 9 Türkiye Ligi gol krallığı kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Sen ne yaptın futbol dan sonra elle tutulur bir başarın veya başka bir işin oldu mu diye sorarlar adama 4 3 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    sende onun gibisin! 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler - Son Dakika
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