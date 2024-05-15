Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum

Geniş Video İzle

Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu 5 el ateş ederek ağır yaralayan 71 yaşındaki şair ve aktivist Juraj Cintula'nun emniyetteki görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula'nın sorgusu sırasında "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.

15.05.2024 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Başbakan Fico'nun ameliyatını takip eden bakanlar durumun kötü olduğunu kaydederken, gözaltına alınan 71 yaşındaki saldırganın görüntüleri de servis edilen sorgusunda "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" dediği öğrenildi.

KÜLTÜR MERKEZİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Slovak medyası saldırganın 5 el ateş ettiğini, Başbakan Fico'nun karnından yaralanarak yere düştüğünü aktardı. Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lubos Blaha yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Fico'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum

DURUMU OLDUKÇA KRİTİK

Saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, Başbakan Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığı ve durumunun kötü olduğu aktarıldı.

Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum

SALDIRGAN ŞAİR VE AKTİVİST ÇIKTI

Saldırı sonrası gözaltına alınan saldırganın 71 yaşındaki şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu kaydedildi. Gözaltı görüntüleri de servis edilen Cintula'nın sorgusunda "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" dediği öğrenildi.

Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum
Slovakya Başbakanı Robert Fico.

RUSYA YANLISI BİR SİYASET İZLİYORDU

Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Robert Fico, Slovakya, Hükümet, Radyo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AHMET KERKÜKLÜ: he bizde inandık hükümeti beğenmiyorsun diye. gelmişsin 71 yaşına zaten hayattan bir beklentin kalmamış. kim bilir hangi örgütten hangi devletten kaç para karşılığında bunu bu eylemi yaptın. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Bizde beğenmiyoruz ama Şiddet çözüm değil nasıl geldiyse öyle gider. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Şiddet çözüm değil, Bizde begenmiyoruz 22 senedir garibanları inim inim inletti 100 yıllık birikimi yandaşa aktardı yetmedi 50 yıl da borçlandırdı. 0 1 Yanıtla

10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:12:59. #1.11#
SON DAKİKA: Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement