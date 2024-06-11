Aşırı sağın seçim zaferi Fransa\'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron\'a tepki gösterdi

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Paris'teki gösteride, eylemciler, ülkedeki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan aşırı sağın galip çıkmasına tepki gösterdi. Göstericiler, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler kapsamında aşırı sağın galip gelmesini engellemeye çağırdı.

GÖSTERİDE FİLİSTİN BAYRAĞI TAŞIDILAR

Eylemde " (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir yaşam için buradayız" sloganları atıldı. Göstericiler, "Halk Cephesi", "Dikkat Faşizm" ve "Beni Korkutmuyorsunuz, FN'ye (Ulusal Cephe'ye) Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemciler gösteriye Filistin bayraklarıyla katıldı.

"PROTESTO ETMEYE GELDİM ÇÜNKÜ FECİ BİR DURUM"

Paris'teki gösteriye katılan 24 yaşındaki eylemci Dania Esmat, AP seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, "Protesto etmeye geldim çünkü bu feci bir durum, tam olarak bir kabusun içindeyiz" dedi. Esmat, Macron'un Meclis'i feshetmeye kararı almasına hala inanamadığını dile getirerek, "Aşırı sağ hiçbir zaman iktidara bu kadar yakın olmadı, bu korkutucu." ifadesini kullandı.

"MACRON'UN PARTİSİ FRANSA'YI AŞIRI SAĞIN ELLERİNE VERDİ"

Aşırı sağa karşı solcuların 21 günde ortak bir proje etrafında birleşmesinin zorluğundan bahseden Esmat, Macron'un partisi olan Rönesans'ın Fransa'yı aşırı sağın ellerine veren parti olduğunu savundu. Esmat, yerel seçimlerde Rönesans için oy vermenin kendisi için söz konusu olamayacağını vurgulayarak, aşırı sağa karşı tek umudun solcuların birleşmesi olduğunu anlattı.

"ENDİŞE VERİCİ BİR OYLAMA BU"

25 yaşındaki Camille isimli gösterici, Ulusal Birlik Partisine (RN) karşı protesto ettiğini vurgulayarak, aşırı sağın AP seçimlerinde sandıktan 1. parti olarak çıkmasını "yıllardır Macron iktidarının altında yaşamanın belirtileri" olarak değerlendirdi. Camille, AP seçimleri sonuçlarının, ülkenin kırsal kesimindeki vatandaşlarının devletin kendilerini terk ettiğini hissetmelerine bağlayarak, "Endişe verici bir oylama bu ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gösteri özgürlüğüne etkileri olacak." ifadesini kullandı.