Dünya

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yaptığı zam bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Yeni zamlı fiyatlarla birlikte vize başvurusu yapacak kişiler, zamlı fiyattan vize başvurusu yapacaklar. Son dönemde Türkiye'de büyük sıkıntıların yaşandığı Schengen vizesinde, turistik vize ücretlerine zam geldi. Avrupa Komisyonu'nun 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Uzun zamandır vize randevusu ve vize reddi konusunda büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesini almak artık daha da zorlaşacak. Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi. Bugünden itibaren Schengen vizesi başvurularında yüzde 12 zamlı fiyat tarifesi uygulanacak.

YÜZDE 12 ZAM

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı. Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz hafta 80 euro olan Schengen vizesi yapılan zamla birlikte bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.