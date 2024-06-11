Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi - Son Dakika
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Dünya

Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi

Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yapılan zam bugün uygulanmaya başlandı. Bugünden itibaren vizeye başvuracak kişiler zamlı fiyattan vize başvurusu yapacak.

11.06.2024 11:05
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Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yaptığı zam bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Yeni zamlı fiyatlarla birlikte vize başvurusu yapacak kişiler, zamlı fiyattan vize başvurusu yapacaklar. Son dönemde Türkiye'de büyük sıkıntıların yaşandığı Schengen vizesinde, turistik vize ücretlerine zam geldi. Avrupa Komisyonu'nun 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Uzun zamandır vize randevusu ve vize reddi konusunda büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesini almak artık daha da zorlaşacak. Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi. Bugünden itibaren Schengen vizesi başvurularında yüzde 12 zamlı fiyat tarifesi uygulanacak.

YÜZDE 12 ZAM

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı. Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz hafta 80 euro olan Schengen vizesi yapılan zamla birlikte bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.

Schengen Bölgesi, Vize, Zam, Turizm, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fayton Faytoncu: Zaten yüzde 90 uzeri red geliyor bide üzerine zam yaptilar mis gibi ohhh 14 1 Yanıtla
  • Huseyın bozkırlı: %90 Red iyi para geri iade yok saçma bir uygulama 11 2 Yanıtla
    Kemsl: red aldığın ülke ile olan sorun bu! 1 0
  • O bir Karşıyakalı: Kabul edilmeyen vizeye zam üzerine zam.. Başvuru seve seve alıyorlar vize ucretlerine konmak için.Ama sonuç? Koskoca bir redddd..Olan milletin parasına oluyor 12 1 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Kemsl Validenj heryerinden öpüyorum hatta varsa sevgili eşinide validen ile aramıza alıyorum...Görmelisin guzum ikiside işlerinj iyi yapıyor Guzum 0 0 Kemsl: başvurma guzum 0 0
  • sait turk: veriyorlarmı? red gelince o para yanıyor! adamlar resmen milletin parasına çöküyor 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi - Son Dakika
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