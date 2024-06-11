Mourinho\'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı

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Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kadro yapılanmasına devam ediyor. Başarılı antrenörün takımda kesinlikle kalmasını en çok istediği futbolcu da belli oldu.

"FERDİ KADIOĞLU NE OLURSA OLSUN KALMALI"

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Mourinho, yönetime sunduğu raporda takımın yıldızı ve taraftarın sevgilisi Ferdi Kadıoğlu'nun ne olursa olsun kalması istiyor.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni alan ve bu sezon toplamda 51 maçta forma giyen milli futbolcu söz konusu mücadelelerde 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.