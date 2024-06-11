Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı

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Yer aldıkları reklamlardan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, bu sefer kendilerine son model bir araç aldı. Çift, yeni aracıyla polis çevirmesine takıldı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Akli Film'in Halid Bin Velid filminde başrol oynamaya hazırlanan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde oturdukları siteden bir villa daha aldı. Ünü ülke dışını aşan ve sık sık başka ülkelerdeki markalarla iş birliği yapan Özçivit, bu sefer de kendisine turuncu son model bir spor araba aldı. Eşiyle gezmeye çıkan başarılı oyuncu trafik çevirmesi takıldı. Alkol kontrolünden sorunsuz şekilde geçen Burak Özçivit basın mensuplarına "Kolay gelsin" diyerek yoluna devam etti.