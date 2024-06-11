Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı - Son Dakika
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Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı

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Mutlu evlilikleriyle isimlerinden söz ettiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti yeni aldıkları son model turuncu spor arabalarıyla polis çevirmesine takıldı. Alkolsüz olduğu tespit edilen Özçivit, devam ederken aracı da göz kamaştırdı.

11.06.2024 10:44
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Yer aldıkları reklamlardan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, bu sefer kendilerine son model bir araç aldı. Çift, yeni aracıyla polis çevirmesine takıldı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Akli Film'in Halid Bin Velid filminde başrol oynamaya hazırlanan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde oturdukları siteden bir villa daha aldı. Ünü ülke dışını aşan ve sık sık başka ülkelerdeki markalarla iş birliği yapan Özçivit, bu sefer de kendisine turuncu son model bir spor araba aldı. Eşiyle gezmeye çıkan başarılı oyuncu trafik çevirmesi takıldı. Alkol kontrolünden sorunsuz şekilde geçen Burak Özçivit basın mensuplarına "Kolay gelsin" diyerek yoluna devam etti.

Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı

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Son Dakika Magazin Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Depechs Modes: hayranları sağolsun en kralına biner onlar simit yer 84 2 Yanıtla
  • Tufan Yıldız: Ne haber ama , vayy be ?? 67 2 Yanıtla
  • Gökhan deniz: Siz de bunu haber diye yayınladınız öyle mi ? Burası komedi sayfasına döndü artık 53 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Haberin amacı: Zengin yesin fakir izlesin 43 0 Yanıtla
    Sadık Mutlu: Sende emek ver sende kazan nasip meselesi bu işler sizin gibilerde anca çene yorar 0 8
  • Sabri İnce: Tühhhh yaa ! Çevirme yapan Emniyet mensubu fark etmemiş mi Burak'ı . 18 3 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Tamam alkol 0 da, hem sürücü hem yolcuda emniyet kemeri takılı değil. Ünlü olunca, kemere ceza yok mu? 9 0 Yanıtla
  • galip şahin: Çok afedersiniz ama emniyet kemeri yok galiba aracın yada ünlü olunca takılmasa da oluyor yada araç sağlam olunca emniyet kemerine gerek kalmıyor acaba hangisi?? 6 0 Yanıtla
  • Kemsl: üstelik mutlu evlilik,vay vay vay... 2 0 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: Alpler görmesin ?? 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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