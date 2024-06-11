Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor

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İkinci el araç piyasası bayram öncesi de durgunluğunu sürdürüyor. Araç fiyatları yüzde 20 gerilerken, piyasada araç bolluğu yaşanıyor. Oto galericiler, araç almak için doğru zaman olduğunu belirtiyor. Ancak mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle kimse araç almıyor. İlerleyen dönemde sıfır araçlara zam gelmesi bekleniyor.

11.06.2024 09:51
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İkinci el araç piyasası bayram öncesi de durgunluğunu koruyor. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 gerilerken, piyasada araç bolluğu yaşanıyor. Araç seçeneklerinin çok fazla olduğunu söyleyen oto galericiler, araç almak için doğru zaman olduğunu belirttiler. Oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı kimsenin araç almadığını söyledi.
Bir süredir hem fiyatları hem de hareketliliği azalan ikinci el araç piyasası, bayram öncesi de aynı havayı koruyor. Piyasada araç bolluğu yaşanırken, araç seçenekleri de artmış durumda.

Oto galericiler bayram öncesinde uygun fiyatlı araçların satıldığını söyledi. Oto galericiler, araç almak isteyenler için satın almanın doğru zaman olduğunu belirtti. Öte yandan oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasının da piyasada durgunluk oluşturduğunu söyledi. Fiyatların yüzde 20 düştüğünü söyleyen galericiler, ilerleyen dönemde sıfır araçlara zam gelmesini beklediklerini kaydetti.

"TEMMUZDAN SONRA SIFIR ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI YAŞANABİLİR"

Oto galerici Gürkan Keleş, ikinci el otomobil piyasasının şu dönemde durgunlaştığını söyleyerek, "Bayram üzeri şu anda daha uygun olan araçlar satılıyor. İkinci el araç fiyatları da gerilemiş durumda. Sıfır arabalarda da fiyatlar biraz geriledi. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 geriledi. Biniciler için şu anda araç alma zamanı. Sürücüler şu anda araba alabilir. İlerleyen dönemde araba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Temmuzdan sonra sıfır araçlarda fiyat artışı yaşanabilir. Zamlar gelirse, ikinci el piyasasına da otomatik olarak yansıyacaktır. Yüksek fiyattan araç alan biniciler ise araçlarını şu an satmıyorlar. Biz oto galericiler olarak fiyatlarımızı geri çektik" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN ARABA BULUNMUYORDU ANCAK ŞU ANDA ARAÇ BOLLUĞU VAR"

Daha önceki bayramlarda hareketliliğin daha çok olduğunu söyleyen Keleş, "Arabasını satıp mevduat faizine yatıran vatandaşlar da var. Ancak araba fiyatları düşmeyecek, elbet yükselecek diye düşünüyoruz. İkinci el piyasasında eskiden araba bulunmuyordu ancak şu anda araç bolluğu var. Araba çeşitleri bu dönemde çok fazla" dedi.

Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
Kaynak: İHA

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Erginyavuz: he he bilof yapıyor halada yüksek piyasa 10 arabayı 100 liraya satarsan böyle olur 9 ayakadar düşecek arabalar 14 1 Yanıtla
    Naz Tuscu: burada yükselen ne zaman düştü bunlarda düşsün 0 3
  • murat uylas: dahada artacak diye ihtiyacı olmayanlar bile yatırım amaçlı araba aldı dahada düşecek inşallah artı araba amaç olmaktan çıkıp araç olacağı günlere 8 0 Yanıtla
  • ersen temel: Bir milyona araç alacağına her ay 45 bin lira faiz almak daha mantıklı 5 2 Yanıtla
  • Naz Tuscu: alan yok satanı sevsinler 7 0 Yanıtla
  • Scd: Fiyatlar düşecek beklemek lazım 7 0 Yanıtla

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