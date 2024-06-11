Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor

Geniş Video İzle

Altının gram fiyatı, yarınki ABD TÜFE verisi ve FED kararının ardından gelecek açıklamaların etkisiyle hareketlenecek. Altın fiyatları son iki ayın dibine yakın seyrediyor. Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 403 liradan tamamladı. Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları ve enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında yön arayışını belirleyeceğini söyledi.

11.06.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugüne2 bin 399 lira seviyesinde başlayan altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatlarında son iki ayın dibine yakın işlemler devam ederken; yarınki ABD TÜFE verisi ve FED kararının ardından gelecek açıklamalar, altının hareket yönünü daha net belirleyecek.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 403 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 399 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARI NETLEŞTİRECEK

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ülkede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Fed'in yarın açıklanacak para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Bankanın yayınlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacak.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyaller verebileceğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 55, kasımda gitme olasılığının ise yüzde 83 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement