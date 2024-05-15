Saldırıya uğrayan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor! Ameliyatta 3 saat geride kaldı - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor! Ameliyatta 3 saat geride kaldı

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Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 5 merminin isabet ettiği ve karnından vurulan Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını belirten bakanlar, başbakanın durumunun gerçekten ciddi olduğunu ve durumun kötü göründüğünü aktardı. Öte yandan saldırganın 71 yaşındaki şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu ortaya çıkarken ifadesinde "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" gibi siyasi mesajlar verdiği öğrenildi.

15.05.2024 21:53
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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi. Görüntülerde, Cintula'nın, güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico'ya defalarca ateş ettiği ve Fico'nun yere düştüğü görüldü.

"HÜKÜMETİN POLİTİKALARINI BEĞENMİYORUM"

Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula'nın sorgusu sırasında, "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" ve "Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu'na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?" dediği kaydedildi.

Saldırıya uğrayan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor! Ameliyatta 3 saat geride kaldı

"DURUMU KÖTÜ"

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun Bansk Bystrica'da kaldırıldığı hastanede ortak basın toplantısı düzenledi. Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico'nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu ve "durumun kötü" olduğunu aktardı. Kalinak, Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını ve her şeyin doktorların elinde olduğunu açıkladı.

Saldırıya uğrayan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor! Ameliyatta 3 saat geride kaldı

SALDIRININ MOTİVASYONU SİYASİ

Estok ise, saldırının motivasyonunun siyasi olduğundan şüphelendiklerini belirterek, vatandaşlar ve medyayı, saldırı sonrasında nefret içerikli paylaşım ve eylemlerden kaçınmaya davet etti. Estok, saldırganın 5 el ateş ettiğini ve Fico'nun karnından vurulduğunu söyledi.

Saldırıya uğrayan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor! Ameliyatta 3 saat geride kaldı

BIDEN: HABER BENİ TELAŞLANDIRDI

Suikast girişiminin ardından bir yazılı açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırı haberi ile telaşlanmış durumdayım. Jill ile birlikte acilen şifa bulması için dua ediyoruz. Düşüncelerimiz, ailesi ve Slovakya halkı ile birlikte. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz. Büyükelçiliğimiz, Slovakya hükümeti ile yakın temasta ve yardıma hazır" dedi.

Saldırıya uğrayan Fico\'nun durumu ciddiyetini koruyor! Ameliyatta 3 saat geride kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Saldırıya uğrayan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor! Ameliyatta 3 saat geride kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • kuzeyli baba: hani bisikletle gidiyordu bunlar işe naberrr 12 17 Yanıtla
    mustafa sagdic: gittigi icin vuruldu. ayrica bak kefeni cebimdem geziyorum demek boyle birşey 0 0 Mehmet Erginer: Kına yak 0 0
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