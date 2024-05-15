Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa\'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya\'da OHAL ilan edildi

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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından OHAL ilan edildi.

BAŞBAKAN KARARNAME SUNDU

Fransa Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Başkakan Gabriel Attal'ın toplantıda, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için kararname sunduğunu belirtti.

SEYAHAT YASAĞI VE EV HAPSİ UYGULANACAK

Thevenot bu kapsamda devletin Yeni Kaledonya'daki yetkilerinin güçlendirileceğini ifade ederek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulayabileceğini anlattı.

12 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe girdiğini duyuran Thevenot, OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceğini kaydetti. Thevenot, Attal'ın, Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz masasına başkanlık edeceğini aktardı.

ANAYASAL REFORM GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKIYORLAR

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor. Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.

ONLARCA GÖZALTI VAR

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.