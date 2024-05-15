Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

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Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan Hint-Pasifik'teki özerk bölge Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının şiddet olayları tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla ülkede bu akşam itibarıyla OHAL ilan edilirken, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulamalarına başlayacağı öğrenildi.

15.05.2024 20:31  Güncelleme: 23:29
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından OHAL ilan edildi.

BAŞBAKAN KARARNAME SUNDU

Fransa Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Başkakan Gabriel Attal'ın toplantıda, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için kararname sunduğunu belirtti.

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

SEYAHAT YASAĞI VE EV HAPSİ UYGULANACAK

Thevenot bu kapsamda devletin Yeni Kaledonya'daki yetkilerinin güçlendirileceğini ifade ederek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulayabileceğini anlattı.

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

12 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe girdiğini duyuran Thevenot, OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceğini kaydetti. Thevenot, Attal'ın, Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz masasına başkanlık edeceğini aktardı.

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

ANAYASAL REFORM GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKIYORLAR

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor. Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

ONLARCA GÖZALTI VAR

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa\'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya\'da OHAL ilan edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati: Ülkenin coğrafi olarak Fransa ile alakası yok , Avustralya nın dibine bir ada ülkesi ama ne yazık ki Fransa nın sömürgesinde bir ülke… 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi - Son Dakika
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