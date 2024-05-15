120 işçiyi yedikleri yemek hastanelik etti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 120 işçi, yedikleri yemekten sonra fenalaştı. Durumun ihbar edilmesi sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

YEDİKLERİ YEMEKTEN SONRA FENALAŞTILAR

Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.