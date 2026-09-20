Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore'nin füzesinin balistik olduğu şüphesini bildirdi - Son Dakika
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Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore'nin füzesinin balistik olduğu şüphesini bildirdi

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Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore\'nin füzesinin balistik olduğu şüphesini bildirdi
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını bildirdi. Japon basınına göre Japonya Sahil Güvenliği de füzenin balistik olduğundan şüphelenildiğini ve fırlatıldıktan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore’nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin doğu yönüne bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Fırlatılan cismin türüne ve teknik özelliklerine ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

JAPONYA: BALİSTİK FÜZEDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Japon basınında yer alan haberlere göre, Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore tarafından fırlatılan cismin "balistik füze olduğundan şüphelenilen" bir füze olduğunu açıkladı.

Açıklamada, füzenin fırlatılmasının ardından kısa süre içinde düştüğü bilgisi verildi.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Kuzey Kore’nin füze faaliyetleri, bölgedeki güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Güney Kore, daha önce 12 Eylül’de Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönüne bir dizi kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Olayla ilgili Güney Kore ve Japonya’nın gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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