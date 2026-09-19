İzmir Ödemiş\'te ekmek fırınında baca temizliği sırasında çıkan yangın hasara yol açtı

İzmir Ödemiş'te ekmek fırınında baca temizliği sırasında çıkan yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ödemiş'te Kaymakçı Mahallesi'ndeki ekmek fırınında saat 21.00 sıralarında baca temizliği yapılırken yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi, soruşturma başlatıldı.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir ekmek fırınında, baca temizliği sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin sündürdüğü alevler, iş yerinde hasara neden oldu.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Kaymakçı Mahallesi'nde M.A.'ya ait ekmek fırınında çıktı. Fırında baca temizliği yapıldığı sırada çatı katına kıvılcım sıçradı. Kıvılcımların kasaların ve odunların bulunduğu bölüme ulaşmasıyla yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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