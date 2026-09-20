Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor - Son Dakika
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Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

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Rusya\'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor
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Rusya'da Devlet Duması seçimleri, Putin'in Ukrayna'daki savaşa destek göstergesi saydığı oylamanın üçüncü ve son gününde sürüyor. Savaş karşıtı adayların büyük bölümünün adaylığına izin verilmezken, iktidar partisi Birleşik Rusya'nın hakimiyetini koruması bekleniyor.

(ANKARA) - Rusya'da Devlet Duması seçimleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşa yönelik desteğin göstergesi olarak nitelendirdiği seçimlerin üçüncü ve son gününde devam ediyor. İktidar partisi Birleşik Rusya'nın siyasi sistem üzerindeki hakimiyetini koruması beklenirken, savaş karşıtı adayların büyük bölümünün seçimlere katılmasına izin verilmediği belirtiliyor.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekilleri ile 39 bölgenin parlamento üyeleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi üçüncü gününde sürüyor.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 111 milyon seçmen, ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanabilecek. Sandıklarda oy verme işlemi, bugün sona erecek. İlk sonuçların, yerel saatle 18.00'de açıklanmaya başlaması, daha kapsamlı sonuçların ise yarın ortaya çıkması bekleniyor.

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından yapılan ilk parlamento seçimleri olan oylamanın sonuçlarının Kremlin tarafından Putin'in politikalarına ve Ukrayna'daki savaşa yönelik halk desteğinin göstergesi olarak sunulması bekleniyor.

SAVAŞ KARŞITI ADAYLARIN ÇOĞU LİSTE DIŞI KALDI

Seçimlerde savaş karşıtı adayların büyük bölümünün adaylığına izin verilmedi. Liberal Yabloko partisinden seçimlere katılabilen adaylar ise savaşla ilgili yetkililerin yasa dışı olarak değerlendirdiği açıklamalar nedeniyle iki üst düzey parti yöneticisinin uzun hapis cezalarına çarptırılmasının ardından özgürlüklerinden endişe ettiklerini belirtti.

Rusya'da ordunun itibarını zedelediği değerlendirilen açıklamalar veya yetkililerin "sahte haber" olarak nitelendirdiği bilgilerin yayılması uzun süreli hapis cezalarıyla cezalandırılabiliyor.

Kremlin, Ukrayna'daki operasyon olarak nitelendirdiği savaş sürecinde ulusal birlik ve belirli düzeyde sansürün gerekli olduğunu savunuyor. Rus yönetimi savaşı, düşman olarak nitelendirdiği Batı ile varoluşsal bir mücadelenin parçası olarak tanımlarken, Ukrayna istihbaratı ve diğer düşman unsurların Rusya içerisinde istikrarsızlık yaratmaya yönelik girişimlerini artırdığını öne sürüyor.

PUTİN, UKRAYNA'YI SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEKLE SUÇLADI

Putin, 18 Eylül Cuma günü Ukrayna'yı, Rusya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Putin, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya bölgesinde bir seçim yetkilisinin evine düzenlendiğini söylediği ve yetkili Elena Astanina'nın ölümüne yol açtığını belirttiği saldırıya atıfta bulundu. Reuters, saldırıya ilişkin ayrıntıları bağımsız olarak doğrulayamadı. Kiev yönetiminden de konuya ilişkin hemen bir açıklama yapılmadı.

Rus seçim yetkilileri ayrıca cumartesi günü Moskova'daki çevrim içi oy verme sisteminin siber saldırıya uğradığını açıkladı. Sıkıyönetim nedeniyle seçimleri askıya alan Ukrayna ise Rusya'daki seçimleri "sahte seçim" olarak nitelendirdi.

SİSTEMİK MUHALEFET PARTİLERİ OY KAZANABİLİR

Berlin merkezli ve Kremlin eleştirmeni Mihail Hodorkovski'nin kurucu ortakları arasında bulunduğu NEST düşünce kuruluşu, seçim sonucunun büyük ölçüde öngörülebilir olmasına rağmen ekonomik baskıların arttığı bir dönemde Kremlin açısından beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kuruluş, savaşın ekonomik sonuçlarının Rusya içinde daha fazla hissedildiğini ve biriken kaygı ile memnuniyetsizliğin, Kremlin'in seçimlere katılmasına izin verdiği sistem içi muhalefet partilerine yönelik desteğe dönüşebileceğini savundu. NEST'e göre Komünist Parti ve Yeni İnsanlar Partisi, normal şartlarda Birleşik Rusya'ya gitmesi beklenen oyların bir bölümünü alabilir. Her iki parti de önemli konularda Birleşik Rusya ile büyük ölçüde aynı yönde oy kullanıyor.

PUTİN: "SEÇİM ASKERLERE DESTEĞİ GÖSTERECEK"

Putin, seçimler öncesinde televizyonda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, seçimlerin Ukrayna'da savaşan Rus askerlerine yönelik desteği ortaya koyacağını söyledi. Putin, seçmenlerin tercihi ve iradesinin milyonlarca kişinin Rus askerlerinin arkasında durduğunu, toplumun ortak değerler, tarihsel hafıza ve ülkeye bağlılıkla bir arada olduğunu göstereceğini belirtti.

Rusya'daki Devlet Duması seçimleri, ülkenin Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri operasyonunun başlamasından bu yana yapılan ilk parlamento seçimi olma özelliğini taşıyor. Birleşik Rusya'nın seçimlerden yine parlamentodaki hakim siyasi güç olarak çıkması beklenirken, seçim sürecinin Kremlin tarafından Ukrayna'daki savaşa yönelik toplumsal desteğin göstergesi olarak sunulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Vladimir PutinPolitikaRusyaDünyaSon Dakika

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