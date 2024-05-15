TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevi anısını anlattı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevi anısını anlattı

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Diyarbakır cezaevinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan zehirlenme vakasına ilişkin Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda bir anısını anlattı. Zehirlenmelerin yüzde 99'unun tavuktan olduğunu ifade eden Önder, "2019'da yattım. Haftada 1 defa tavuk çıkardı. Hücrelerden bağırırdık birbirimize, 'Elindeki tavuğun, tavuğun neresi olduğunu teşhis eden var mı?' diye. Bakıyorum, tavuğun anatomisinde böyle bir parça yok." dedi.

15.05.2024 23:33
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), başkanlık kürsüsünde yaptığı konuşmalarla sık sık gündem gelen DEM Parti Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bu kez de cezaevi anısını anlattı.

DEM Partili Önder, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personelin zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınmasına ilişkin konuştu.

"YÜZDE 99'U TAVUKTANDIR"

Cezaevi anısını anlatan Önder, "Sayın Sümeyye Boz, Diyarbakır'daki cezaevinde görevliler ve mahkumların zehirlendiği bilgisini verdi. Yüzde 99'u tavuktandır. 2019'da yattım. Haftada 1 defa tavuk çıkardı. Hücrelerden bağırırdık birbirimize, 'Elindeki tavuğun, tavuğun neresi olduğunu teşhis eden var mı?' diye. Bakıyorum, tavuğun anatomisinde böyle bir parça yok." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevi anısını anlattı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevi anısını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Adem Lokman: Sırrı Abi formunda yine 39 15 Yanıtla
  • Sabri Mercan: Millet olarak samimiyete hasretiz. O yüzden siz bu kadar popülersiniz.. Milli duygularınızda samimi olursa ve buna bizi inandırırsanız.. O zaman oturur konuşuruz. 18 25 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: BU MİLLET SANA YETKİ VERDİ MECLİSTE EN İYİ MAKAMDASIN ORDAN ŞİKAYET YADA YADIRGANMA YAPACAĞINA KAFA KAFAYA VERİN YANLIŞ OLANI İNSANLIK ADINA VE İNANÇIN ADINA YAP YAPIN. SİZE ENGEL OLAN YOK. HİÇ OLMAZSA İNSANLIK ADINA BİR ŞEY YAPTI DERLER. 25 14 Yanıtla
  • Osman Koca: ideolojini sevmiyorum ama kendisini severim..komik bi adam. 3 12 Yanıtla
  • fatih uçar: millet senin anılarını napsın . çözüm üret üretebiliyosan. 3 3 Yanıtla

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