Korkutan rapor! Deprem bölgesinde intihar vakalarında artış yaşanıyor, 8 yaşında girişimde bulunanlar var - Son Dakika
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Korkutan rapor! Deprem bölgesinde intihar vakalarında artış yaşanıyor, 8 yaşında girişimde bulunanlar var

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda deprem bölgesindeki çocukların durumuna ilişkin sunum yapan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç "Ben 20 yıldır afetlerde çalışan bir psikoloğum, ilk defa böyle bir yardım istendi benden. Uzmanlarımız intihar vakalarında ciddi artış görüyorlar ve yaş oranı çok düştü. Yani 8 yaşında intihar girişiminde bulunmuş insanlardan bahsediyoruz" dedi.

15.05.2024 22:57  Güncelleme: 23:20
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda, bugün deprem bölgesindeki çocukların durumu görüşüldü. Komisyona sunum yapan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç, "Ben yirmi yıldır afetlerde çalışan bir psikoloğum, ilk defa böyle bir sahada şöyle bir yardım istendi benden. Uzmanlarımız intihar vakalarında ciddi artış görüyorlar ve yaş oranı çok düştü. Yani 8 yaşında intihar girişiminde bulunmuş insanlardan bahsediyoruz. Afet bölgelerinde özellikle kırsallarda. Acile başvuranlar açısından da önemli oranlarda çocuk yaşta intihar düşüncelerinin ve girişimlerinin arttığını görüyoruz" dedi.

KILIÇ ÇOCUKLARIN DURUMUNA İLİŞKİN SUNUM YAPTI

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü Kurtuluş Açıksarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç, deprem bölgelerindeki çocukların durumuna ilişkin sunum yaptı.

KOMİSYON DEPREM BÖLGELERİNİ ZİYARET EDECEK

"Kriz ortamlarında çocuklar" üst başlığı altında deprem mağduru çocuklar konulu bir rapor hazırlığının sonuna geldiklerini belirten Katırcıoğlu, komisyon olarak mayıs ayının son haftası Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceklerini, temmuz ayında komisyonu sona erdireceklerini söyledi.

"AİLESİNDEN UZAKTA KALAN ÇOCUKLARDA CİDDİ REAKSİYONLAR VAR"

Haliç Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç, UMKE (Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği) ile birlikte saha çalışmalarına da katıldığını belirterek, gözlemlerine ilişkin yaptığı sunumda, "Ailesinden uzakta kalan çocuklar da daha ciddi reaksiyonlar var. Yuvalarda kalan, uzuv kayıpları olan kronik hasta olan ve refakatçisi olmayabilen çocuklar var" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR YARDIM İSTENDİ BENDEN"

Konteyner kentlerde çocukların oyun alanlarının olmadığını belirten Kılıç, konteynerlerde lavabo ihtiyacının kısıtlı olması nedeniyle çocuklarda alt ıslatma oranının yüksek olduğuna dikkat çekti. Akran zorbalığının da çok yaygın olduğunu belirten Kılıç, afet bölgelerinde intihar vakalarının arttığını söyledi. Kılıç, şunları kaydetti: "Burada, galiba, en önemsediğimiz şeylerden biri… Ben yirmi yıldır afetlerde çalışan bir psikoloğum, ilk defa böyle bir sahada şöyle bir yardım istendi benden. Uzmanlarımız intihar vakalarında ciddi artış görüyorlar ve yaş oranı çok düştü. Yani 8 yaşında intihar girişiminde bulunmuş insanlardan bahsediyoruz. Afet bölgelerinde özellikle kırsallarda. Acile başvuranlar açısından da önemli oranlarda çocuk yaşta intihar düşüncelerinin ve girişimlerinin arttığını görüyoruz."

Korkutan rapor! Deprem bölgesinde intihar vakalarında artış yaşanıyor, 8 yaşında girişimde bulunanlar var
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Korkutan rapor! Deprem bölgesinde intihar vakalarında artış yaşanıyor, 8 yaşında girişimde bulunanlar var - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Metin Övenç: Tek Sebebi Ekonomik sıkıntı 23 13 Yanıtla
    Yunuss Bayern: Yaklaştın .. ona sebep olan 13 3
  • kuzeyli baba: biz istanbul da acı çekiyoruz oradakilerin ALLAH yarimdicisi olsun 29 1 Yanıtla
  • ramazan bacı: Allahım sabırlar versin. 14 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tek sebebi…. 12 2 Yanıtla
    kuzeyli baba: vladimir bescasnik 2 3
  • Edep yahu: Elbette tartışmasız zor,ama suçlu arayıp durmak sorunları çözmez.Orta ölçekli 10 tane şehir yok oldu neredeyse,ülkenin ekonomisine yön veren %30 Luk katkı sıfırlandı.Allah yardımcıları olsun,maalesef vaarandaşların vicdana geleneğe ve inanca dayalı yardımlaşmaları zayıf olunca devlet tek başına yetmiyor. 3 5 Yanıtla
  • ismail Atabey: Deprem bölgesinde yaşayan biri olarak gelin görün halimizi konteynerda yaşamak kolay değil çoçuklarımız ve eşlerimiz biz sorunlar büyük tabiki yaşam mücadelesi en büyük sorun kaygılar endişeler 7 0 Yanıtla
  • samet dönmez: Allahım yar ve yardımcıları olsun yerinde olmayanlar bilemez anlasada sadece içi cız eder Allah kimseyi kimseye düşürmesin kimseyide kimsesiz bırakmasın !!! 4 0 Yanıtla
  • Ankara null: akp var normal 1 1 Yanıtla

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