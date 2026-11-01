Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek - Son Dakika
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Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek

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Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek
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Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek
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Oyuncu Emre Kınay, tiyatro sahnesinde yaşanan gülme anlarının ardından kendisine yöneltilen ağır eleştiri ve hakaretlere karşı harekete geçti. Sosyal medya yorumlarını tek tek kayıt altına aldırdığını ve hukuki süreç başlatacağını açıklayan Kınay, davalardan elde edilecek tazminatların tamamını barınaklardaki kedi ve köpeklerin beslenmesine ayıracağını söyledi.

Oyuncu Emre Kınay, Evrim Alasya ile birlikte sahne aldığı “İki Bekar” adlı tiyatro oyununda yaşanan gülme krizinin ardından kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere tepki gösterdi. Hakkında yapılan yorumlar nedeniyle hukuki süreç başlatacağını duyuran Kınay, açacağı davalardan elde edilecek tazminatları barınaklardaki kedi ve köpeklerin ihtiyaçları için kullanacağını açıkladı.

TİYATRO SAHNESİNDEKİ GÜLME KRİZİ TEPKİ ÇEKTİ

Evrim Alasya ve Emre Kınay'ın başrollerini paylaştığı “İki Bekar” oyununda yaşanan beklenmedik anlar, izleyicilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Oyunun bir bölümünde Evrim Alasya'nın performansı karşısında gülmeye başlayan Kınay, kahkahalarını kontrol etmekte zorlandı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından bazı izleyiciler bu anları eğlenceli bulurken bazıları oyuncuların sahnedeki tavrını eleştirdi.

“HEPSİNE DAVA AÇACAĞIZ”

Görüntülerle ilgili konuşan Emre Kınay, kendisine yönelik hakaret ve küfür içerikli yorumlara karşı hukuki yollara başvuracağını belirtti. 35 yıldır tiyatro yaptığını vurgulayan oyuncu, canlı performans sırasında insanın zaman zaman sinirlenebileceğini ya da gülebileceğini söyledi.

Kınay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra yorumlara hakaret, küfür kıyamet eden kim varsa avukata verdim. Şu an itibarıyla hepsinin görüntüleri alındı, dava açılıyor. Çünkü izlemedikleri bir oyunda, insanız biz, ben 35 yıldır yapıyorum. Bazen insanın siniri bozulur, bazen gülersin.”

TAZMİNATLARI BARINAKLARDAKİ HAYVANLARA BAĞIŞLAYACAK

Açacağı davalardan elde edilecek tazminatların nereye aktarılacağını da açıklayan Kınay, bu paraların tamamını barınaklardaki hayvanların beslenmesi için kullanacağını söyledi.

Oyuncu, “Buradan aldığımız tazminat paralarıyla da barınaktaki köpekleri, kedileri doyuracağız, bir kuruşuna dokunmadan” dedi.

“KİMSENİN MODUMU DÜŞÜRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİM”

Tiyatro oyununun canlı bir performans olduğunu ve sahnede her an beklenmedik durumların yaşanabileceğini ifade eden Kınay, eleştiri ile hakaret arasındaki çizgiye dikkat çekti. Oyunu izlemeden yorum yapanlara tepki gösteren oyuncu, “Önce bir tiyatroya gelin, ne olduğunu anlayın” ifadelerini kullandı.

Kınay, sıfır takipçili ve bot hesaplar üzerinden yapılan yorumlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağını belirterek, bundan sonra sahneye çıkmadan önce moralinin bozulmasına izin vermeyeceğini söyledi.

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    Yorumlar (1)

  • Ünal UMUTLU Ünal UMUTLU:
    Çağdaşlık bunlara çok yakışıyor. 0 0 Yanıtla
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