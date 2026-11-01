Hatay Erzin'de yağ dökülen caddede kayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Hatay Erzin'de yağ dökülen caddede kayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

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Hatay Erzin\'de yağ dökülen caddede kayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
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Hatay Erzin\'de yağ dökülen caddede kayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
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Erzin ilçesindeki Şükrüpaşa Caddesi'nde gece saatlerinde TIR'dan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi; olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, TIR'dan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan caddede motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Erzin ilçesine bağlı Şükrüpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz tespit edilemeyen TIR'dan yola yağ döküldü. TIR sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine yola dökülen yağın temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada yağ döküldüğünden habersiz olan motosiklet sürücüsü, vatandaşların uyarılarına rağmen yoldan geçtiği sırada motosiklet kayarak devrildi. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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