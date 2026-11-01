Bursa İnegöl'de freni boşalan minibüs 300 metre ilerleyip 2 otomobil ve manava çarptı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de freni boşalan minibüs 300 metre ilerleyip 2 otomobil ve manava çarptı

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Bursa İnegöl\'de freni boşalan minibüs 300 metre ilerleyip 2 otomobil ve manava çarptı
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Bursa İnegöl\'de freni boşalan minibüs 300 metre ilerleyip 2 otomobil ve manava çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsü, freninin boşalmasıyla yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyip 2 otomobil ve bir manava çarptı. Kazada otomobiller ile manavda maddi hasar meydana geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ve bir manav zarar gördü.

Kaza, 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan özel halk minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyen ve giderek hızlanan minibüs, kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere, ardından bir manava çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve manavda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİnegölGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de freni boşalan minibüs 300 metre ilerleyip 2 otomobil ve manava çarptı - Son Dakika
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