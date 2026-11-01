Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı - Son Dakika
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Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

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Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
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Benzin ve motorine gece yarısından itibaren ÖTV kaynaklı zam geldi. Benzinin litre fiyatı 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3 lira 60 kuruş arttı. Zam sonrası İstanbul'da benzin 80 lira 55 kuruşa, motorin ise 100 lira 50 kuruşa yükseldi. Ankara ve İzmir'de de motorin fiyatları 100 lirayı aştı.

Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren yeni bir artış yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 lira 55 kuruşa yükseldi. Ankara'da 81 lira 55 kuruşa çıkan benzinin litre fiyatı, İzmir'de ise 81 lira 75 kuruşa ulaştı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 100 LİRAYI AŞTI

Motorin fiyatlarına da gece yarısından itibaren 3 lira 60 kuruş zam geldi. İstanbul'da daha önce 96 lira 90 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı, yapılan artışla birlikte 100 lira 50 kuruşa yükseldi.

Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 100 lira sınırını aşmış oldu.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 101 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 101 lira 80 kuruşa çıktı.

İŞTE ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı yapılan zamların ardından üç büyükşehirde benzin ve motorinin litre fiyatları şöyle oldu:

İstanbul

- Benzin: 80 lira 55 kuruş

- Motorin: 100 lira 50 kuruş

Ankara

- Benzin: 81 lira 55 kuruş

- Motorin: 101 lira 60 kuruş

İzmir

- Benzin: 81 lira 75 kuruş

- Motorin: 101 lira 80 kuruş

ZAMLAR POMPAYA YANSIDI

Benzin ve motorine yapılan ÖTV kaynaklı artışlar gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Özellikle motorinin litre fiyatının 100 liranın üzerine çıkması, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini artırdı.

Yeni fiyatlarla birlikte 50 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti İstanbul'da benzinli araçlar için 4 bin 27 lira 50 kuruşa, dizel araçlar için ise 5 bin 25 liraya ulaştı.

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İstanbulEkonomiAnkaraİzmirÖTVZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Yahu akaryakıttaki KDV Ötv yi neden düşürmüyor hükümet???Hayat pahalılığından millet nefes alamıyor görmüyorlar mı??Herkes kredi kartına borçlu bankalara? 0 0 Yanıtla
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