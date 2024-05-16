Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti. Karar, Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 tarihli sayısında yer aldı. 4 yıl boyunca görevini sürdürecek olan Şentürk, 37 turda tamamlanan Yargıtay Başkanlığı seçiminde adaylıktan çekilerek düğümün çözülmesinde önemli rol oynamıştı.

16.05.2024 00:05  Güncelleme: 00:29
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargıtay'ın 37 turda tamamlanan başkanlık seçiminde 35. turdan sonra çekilen Şentürk, düğümün çözülmesinde kritik bir adım atmıştı.

SEÇİMDE 2. OLMUŞTU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oy alan adaylar sırasıyla; Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu olmuştu.

Adaylardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 gün içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilmesi bekleniyordu. Erdoğan, göreve Muhsin Şentürk'ü seçti. Şentürk, 4 yıl görev yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi

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Son Dakika Politika Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yiğit Öztürk: Hayırlı olsun kayınbiraderim 0 0 Yanıtla

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