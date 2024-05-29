Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Spor

Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile birlikte röportaj yaptı. Röportaj'ın sonunda Arda'ya Türkçe bir şekilde "Teşekkürler kardeşim" diyen Carlos, genç yıldızı hayli şaşırttı. O anlar kısa sürede viral oldu.

29.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:31
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Şampiyonlar Ligi finali öncesi Real Madrid'de Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Röportaj sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Arda Güler'i Türkçe konuşarak şaşırttı.

CARLOS TÜRKÇE KONUŞTU, ARDA'NIN AĞZI AÇIK KALDI

İspanyolca konuşarak sözlerini noktalayan Arda Güler'i Fenerbahçe'de de forma giyen efsane futbolcu Roberto Carlos tebrik etti ve Türkçe konuşarak "Çok teşekkürler kardeşim" ifadelerini kullandı.

İSPANYOL BASININDA YANKI BULDU

Bu sözleri duyan Arda Güler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arda'nın tepkisi İspanya basınında da yankı buldu. AS, "Roberto Carlos'un söyledikleri Güler'i şaşkına çevirdi." ifadelerini kullanırken Defanca Central de "Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşkına çeviren hareket" sözleriyle yaşanan olayı okurlarına taşıdı.

Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos\'un ağzından çıkanlar Arda Güler\'i şaşkına çevirdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Roberto Carlos, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necmettin Yildiz: Keşke video ile gösterebilseydiniz, haberciliğiniz bukadar mı? 16 0 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Başka videomu izledik biz Arda oralı bile olmadi ağzı açık kalmışmış 6 0 Yanıtla
  • Osman Koca: ben tepki göremedim:))) 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi - Son Dakika
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