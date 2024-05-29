Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos\'un ağzından çıkanlar Arda Güler\'i şaşkına çevirdi

Spor

Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Real Madrid'de Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Röportaj sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Arda Güler'i Türkçe konuşarak şaşırttı.

CARLOS TÜRKÇE KONUŞTU, ARDA'NIN AĞZI AÇIK KALDI

İspanyolca konuşarak sözlerini noktalayan Arda Güler'i Fenerbahçe'de de forma giyen efsane futbolcu Roberto Carlos tebrik etti ve Türkçe konuşarak "Çok teşekkürler kardeşim" ifadelerini kullandı.

İSPANYOL BASININDA YANKI BULDU

Bu sözleri duyan Arda Güler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arda'nın tepkisi İspanya basınında da yankı buldu. AS, "Roberto Carlos'un söyledikleri Güler'i şaşkına çevirdi." ifadelerini kullanırken Defanca Central de "Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşkına çeviren hareket" sözleriyle yaşanan olayı okurlarına taşıdı.