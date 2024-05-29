Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang'ın genç görünümü herkesi şaşırtıyor - Son Dakika
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Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang'ın genç görünümü herkesi şaşırtıyor

Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang\'ın genç görünümü herkesi şaşırtıyor

Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang, dış görünüşüyle tasarımlarından daha fazla konuşuluyor. 75 yaşında olmasına rağmen kimse onun yaşını tahmin edemiyor. Wang, sağlıklı beslenme ve sporun sayesinde genç kalmayı başardığını söylüyor. Meşgul olmanın yaşlılığın en iyi panzehiri olduğunu savunan Wang, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da gençlik sırrını kanıtlıyor.

29.05.2024 10:52
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Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang, New York'ta Çinli bir göçmen ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sayısız ünlü isme özel elbise ve gelinlik tasarlayarak yıldızını parlatan Wang, dış görünüşüyle tasarımlarından daha fazla konuşuluyor. 1949 doğumlu Wang, 75 yaşında olmasına rağmen kimse onun yaşını tahmin edemiyor.

"MEŞGUL OLMAK YAŞLILIĞIN EN İYİ PANZEHİRİ"

Wang'ın sağlıklı beslenme ve sporun sayesinde bu şekilde kaldığını söyleyenler olsa da kendisi "Her gün fast food yerim. Krema dolgulu, şeker kaplı çörekleri severim." diyor. Gençlik sırrının uzun saatler çalışmak olduğunu söyleyen Wang, meşgul olmanın yaşlılığın en iyi panzehiri olduğunu savunuyor.

Kimse 75 yaşında olduğuna inanmıyor! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor

FOTOĞRAFLARINI GÖRENLER YAŞINA İNANAMIYOR

75 yaşındaki ünlü modacının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görenler ise onun içim "Zamanı durdurmuş" yorumunu yapmaktan kendisini alamıyor. Ünlü modacı ise genetik bakımdan şanlı olduğunu ifade ediyor.

İşte ünlü moda tasarımcısının o fotoğraf kareleri;

Kimse 75 yaşında olduğuna inanmıyor! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Kimse 75 yaşında olduğuna inanmıyor! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Kimse 75 yaşında olduğuna inanmıyor! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor

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Son Dakika Magazin Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang'ın genç görünümü herkesi şaşırtıyor - Son Dakika

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