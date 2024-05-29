Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang\'ın genç görünümü herkesi şaşırtıyor

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Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang, New York'ta Çinli bir göçmen ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sayısız ünlü isme özel elbise ve gelinlik tasarlayarak yıldızını parlatan Wang, dış görünüşüyle tasarımlarından daha fazla konuşuluyor. 1949 doğumlu Wang, 75 yaşında olmasına rağmen kimse onun yaşını tahmin edemiyor.

"MEŞGUL OLMAK YAŞLILIĞIN EN İYİ PANZEHİRİ"

Wang'ın sağlıklı beslenme ve sporun sayesinde bu şekilde kaldığını söyleyenler olsa da kendisi "Her gün fast food yerim. Krema dolgulu, şeker kaplı çörekleri severim." diyor. Gençlik sırrının uzun saatler çalışmak olduğunu söyleyen Wang, meşgul olmanın yaşlılığın en iyi panzehiri olduğunu savunuyor.

FOTOĞRAFLARINI GÖRENLER YAŞINA İNANAMIYOR

75 yaşındaki ünlü modacının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görenler ise onun içim "Zamanı durdurmuş" yorumunu yapmaktan kendisini alamıyor. Ünlü modacı ise genetik bakımdan şanlı olduğunu ifade ediyor.

İşte ünlü moda tasarımcısının o fotoğraf kareleri;