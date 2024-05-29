Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği zirve sonrasında siyaset sahnesinde yeni bir süreç başladı. Erdoğan ve Özel'in talimatlarıyla, CHP'nin gölge kabine olarak kurduğu Genel Başkan Yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bulunan bakanlar bir araya gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kapısını çalan İlhan Uzgel'in yurt dışı gezileriyle ilgili talebi yetkililer tarafından satır satır not alındı.

29.05.2024 10:35
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AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özgür Özel zirvesinin ardından normalleşme sürecinde dikkat çeken bir adım daha atıldı.

BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan ve Özel'in talimatlarıyla CHP'nin gölge kabine olarak kurduğu yapıda yer alan genel başkan yardımcılarıyla, Cumhurbaşkanı Kabinesi'nde yer alan bakanlar bir araya gelmeye başladı.

ÖZHASEKİ ZEYBEK'İ MAKAMINDA AĞIRLADI

İlk temas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yaşandı. Bakan Mehmet Özhaseki, CHP'nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i makamında ağırladı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de eşlik ettiği görüşme bir buçuk saat sürdü.

BELEDİYELERDEKİ SORUNLAR BAKANA İLETİLDİ

Olumlu havada geçtiği belirtilen buluşmada, belediyelerin başta mali sıkıntıları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi. Görüşmede, Zeybek'in, belediyelerle ilgili sorunların yer aldığı bir dosyayı Bakan Özhaseki'ye ilettiği ve sorunların çözümü konusunda karşılıklı niyetlerin ortaya konulduğu öğrenildi.

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel.

HAKAN FİDAN KONUŞMALARIN TAMAMINI NOT ETTİ

İkinci temas ise Dışişleri Bakanlığında yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP'nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile bir araya geldi. Fidan'ın makamında gerçekleşen görüşmenin, verimli geçtiği kaydedildi. Fidan, Uzgel görüşmesinde kurumsal yapılar üzerine görüşlerin aktarıldığı, CHP'li Uzgel'in konuşmalarını Dışişleri Bakanı'nın not ettiği belirtildi. CHP'nin özellikle Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ve hükümetin dış politikasına ilişkin daha fazla bilgilendirilmek istediği de yine Uzgel tarafından Fidan'a iletildi.

YERLİKAYA VE GÜLER İLE DE GÖRÜŞECEKLER

NTV'de yer alan habere göre CHP ile bakanların temaslarının önümüzdeki günlerde de süreceği vurgulanıyor. Bu noktada CHP genel başkan yardımcılarının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP\'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, İlhan Uzgel, Hakan Fidan, Özgür Özel, AK Parti, Siyaset, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi - Son Dakika

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