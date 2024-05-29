Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor - Son Dakika
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Politika

Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor

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İYİ Parti kurultayında başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devreden Meral Akşener'den ses seda çıkmıyor. Partiden yakın dostlarının da ulaşamadığı iddia edilen Akşener'in cep telefonu hattını kapattığı, 1-2 ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.

29.05.2024 10:10
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CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını açıklayan ve başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortadan kayboldu.

PARTİDEN YAKIN DOSTLARI DA ULAŞAMIYOR

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre partililer arasında Akşener'e kırgınlıklar sık sık dile getiriliyor. Kırgınlığını eski genel başkanlarına iletmek isteyenlerin de partiden yakın dostlarının da Akşener'e ulaşamadığı iddia ediliyor. Akşener'in Sapanca tarafında bulunan çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiğini kaydediliyor.

GENEL MERKEZDE İZLERİ DURUYOR

Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener'in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor. Öte yandan parti genel merkezinden Akşener'in izleri silinmiş değil. Akşener'e hediye edilen eşyaların bulunduğu dolap boş kalırken, fotoğrafları eski yerlerinde halen duruyor.

"FOTOĞRAFLARI GENEL MERKEZDE YER ALMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre partililer ise bunu "Kurucu genel başkan olduğu için kim yönetime gelirse gelsin, Akşener'in fotoğrafları genel merkezde yer almaya devam eder" şeklinde yorumluyor.

Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener\'e şu anda ulaşılamıyor

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Son Dakika Politika Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor - Son Dakika
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