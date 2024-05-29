CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını açıklayan ve başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortadan kayboldu.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre partililer arasında Akşener'e kırgınlıklar sık sık dile getiriliyor. Kırgınlığını eski genel başkanlarına iletmek isteyenlerin de partiden yakın dostlarının da Akşener'e ulaşamadığı iddia ediliyor. Akşener'in Sapanca tarafında bulunan çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiğini kaydediliyor.
Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener'in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor. Öte yandan parti genel merkezinden Akşener'in izleri silinmiş değil. Akşener'e hediye edilen eşyaların bulunduğu dolap boş kalırken, fotoğrafları eski yerlerinde halen duruyor.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre partililer ise bunu "Kurucu genel başkan olduğu için kim yönetime gelirse gelsin, Akşener'in fotoğrafları genel merkezde yer almaya devam eder" şeklinde yorumluyor.
Son Dakika › Politika › Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor - Son Dakika
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