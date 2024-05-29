Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor

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Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine hakaret edildiğini belirten Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Danimarkalı futbolcu, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda taraftarlara tepki göstererek, 'Yazıklar olsun size, utanın' ifadelerini kullandı. Nelsson'un öfkesi nedeniyle erken saatlerde Danimarka'ya gittiği ve daha sonra bir açıklama yapacağı belirtildi.

29.05.2024 09:45
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24. şampiyonluğunu ilan eden Süper Lig devi Galatasaray'da Nelsson krizi yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine hakaretler edildiğini belirten ve sosyal medya hesabından, "Yazıklar olsun" diye bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, takımdaki geleceğine ilişkin de kararını verecek.

KARAR VERECEK

Victor Nelsson'la Galatasaray'ın yolları şampiyonluk kutlamalarının ardından ayrılacak gibi görünüyor. Çok öfkeli olduğu belirtilen Nelsson, dün sabah erken saatlerde Danimarka'ya gitti. 25 yaşındaki savunmacının, sakinleştikten sonra bir açıklama yapacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Danimarkalı futbolcu kutlamaların sabahında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kutlamalar sırasında aileme hakaret eden ve saldıran Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size, utanın" ifadelerini kullandı. Futbolcular tek tek podyuma kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken, Nelsson'un herhangi bir şarkı da seçmediği, ailesinin de tribünden aşağıya hiç inmediği öğrenildi.

Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray\'dan ayrılıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Galatasaray, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • H celik: Bahane ariyor aklinca uyanik 27 6 Yanıtla
    Mehmet Aydaz: YÜRÜÜÜ AİLENLE BİRLİKTE ANCA GİDERSİN 6 7
  • recep özoğul: Bence gitmemeli. Değerli bir oyuncu. Bir problem varsa çözülmeli. 16 14 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: şampiyonluk gecesi kimse neden hakaret etsin ailesine. zaten 2 senedir gitmek istiyor Avrupa Şampiyonası sonrası gönderilsin Galatasaray asla elinde tutmamıştır 22 1 Yanıtla
  • Yusuf Ray Eker: Kutlamalarda sahneye çıkınca taraftarın ona verdiği desteği hepimiz gördük. Eğer böyle bir şey varsa bile bir avuç taraftar için değmez böyle konuşmasına. Garip geldi bana da 23 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Galatasaray kalmak istemeyeni asla elinde tutmamıştır 18 1 Yanıtla
  • Omer Kutlu: Güzel bahane bulmuş 13 2 Yanıtla
  • güven elibol: Beliktaşa hayırlı olsun 6 5 Yanıtla
  • hasan h. Bey: max CİNCON taraftari normal.bir donemde bunlarin teknik direktoru cuzdanim calindi diye kufur etmisti 1 3 Yanıtla

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