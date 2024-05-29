Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, 'Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor' dedi. Bakan, para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi için bir geçiş dönemi öngördüklerini ve bu sürecin sonuna geldiklerini belirtti.

29.05.2024 11:45
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Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor" dedi. Eylül ayında enflasyon oranlarında 40'lı rakamların görülebileceğini belirten Şimşek, bu süreçte Merkez Bankası ile yakından çalışacaklarını da vurguladı.

Bakan Şimşek, konuşmasında şunları kaydetti;

Yeniden kapasite inşası için, kredibilite inşası için, para politikasının yeniden etkin bir şekilde inşası için kendimiz için bir geçiş dönemi öngördük. Biz ilk günden itibaren dedik ki, birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bizim bir geçiş dönemimizdir dedik. Bu geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Baz etkisinden bahsetmiyorum. Para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi zaman alıyor. Şu anda biz dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylülde 40'lı rakamları görebiliriz. Ama süreç uzun sabır gerektiren bir süreçtir.

"MERKEZ BANKAMIZ İLE YAKIN ÇALIŞACAĞIZ, NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor. Çok iyi bir ekip var. Geleneksel para politikası anlamında ne gerekiyorsa yapıyor. Parasal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaşması, miktarsal sıkılaşma. Bunların tamamını, bütün araçları istediği şekilde şu anda uygulamaya koyuyor. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Seçici kredi sıkılaştırmasında çok ciddi bir sıkılaştırma söz konusu. Bu biraz zaman alıyor fakat etkisini göreceğiz. Miktarsal sıkılaştırma burada da çok ciddi bir çaba var. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bütün politikaların bir maliyeti vardır. Biz şu anda miktarsal sıkılaşmaya gidildi, ilave sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de adım atmıştık. Maliye politikası olarak da bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük bir seviyede tutmak, yani mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız.

"TEKRAR AYLIK ENFLASYONDA BİR PATİKAYA OTURUYORUZ"

Kredi büyümesinde yavaşlama var. Hedeflerimizle paralel gittiğine inanıyoruz. Aylık enflasyonlar aslında iyi bir patikaya oturmuştu. Fakat ocak-şubat bir miktar bir sapma var. Ama yönetilemez değil. Yönetilebilir bir sapmadır. Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika. Piyasa henüz o noktada değil ama biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz. Gerekiyorsa ilave adımlar da atılacak.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor

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Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Uslu: Siyasetle işim olmaz ama bu işi düzeltebilecek ekibin şu anda görevde olduğunu düşünüyorum . Arkadaşlar yıllardır faiz sebep enflasyon sonuç politikası, kur korumalı mevduat ile insanların üzerine trilyon liralarca yük yüklenmiş, yanlış ekonomi politikaları birden düzelemez. Belli süreç ve dünyada kabul görmüş pozitif adımların atılması lazım . Bu ekip bunu yapıyor halkın da sabrı kalmadı ama ülkenin risk primi, kredi görünümündeki pozitif yükseltmeler bunun kanıtı . 12 11 Yanıtla
  • Harun Çelik: Benim tespitlerim hala her şeye her gün zam geldiği 17 3 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan: anca laf icraat sıfır hep kağıt üzerinde düşüyor ama dezgahlarsa ve marketlerde pazarlarda hiçbirinin ucuzladığını görmüyoruz 17 2 Yanıtla
  • Onur Topçu: neden dolar topluyorsun o zaman satsana dolari 13 1 Yanıtla
  • Orhan Okul: Dezenflasyon değil sayın bakan, stagflasyonun eşiğindeyiz… Bu kadar iflas edem şirket yüksek faiz durgunlu ve maliyetlerin artması da enflasyonu müjdeler 12 0 Yanıtla

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