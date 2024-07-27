Alkollü sürücü kaza sonrası kamera kayıtlarını izleyince itiraf etti - Son Dakika
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Alkollü sürücü kaza sonrası kamera kayıtlarını izleyince itiraf etti

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Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü, önce aracı arkadaşının kullandığını söyledi, ancak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası görüntüsünü izleyince aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Gazeteciye ise 'Abi siz bu saatte ne geziyorsunuz? Bu çektiklerini paylaşacak mısın?' diyerek tepki gösterdi.

27.07.2024 04:34
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Alkollü sürücü aracı kendisinin kullanmadığını söyledi, kamera kayıtlarını izleyince ikna oldu

Kaza yapan alkollü sürücü gazeteciye söylendi: "Abi siz bu saatte ne geziyorsunuz?"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü, önce aracı arkadaşının kullandığını söyledi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası görüntüsünü izleyince de aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Daha sonra ise görüntü alan gazeteciye, "Abi siz bu saatte ne geziyorsunuz? Bu çektiklerini paylaşacak mısın? Bunu herkes görsün, su yola akmış. Su olmasaydı ben şu an Avanos'taydım" dedi.

Kaza, gece saatlerinde 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. 1.33 promil alkollü olan Efe P., kullandığı 50 FE 378 plakalı Volkswagen marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce orta refüje çıktı, daha sonra da karşı şeride geçen otomobil kaldırım taşlarına çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobili sürdüğünü iddia eden bir vatandaş ile otomobilde bulunan bir kişi herhangi bir yaralanmalarının olmadığı gerekçesi ile tedaviyi kabul etmedi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken araçta yolcu olarak bulunduğunu söyleyen Efe P.'nin konuşmalarından ve durumundan şüphelendi. Aracı sürdüğünü bir türlü kabul etmeyen alkollü gence polis ekipleri dakikalarca dil döktü. Aracın Efe P.'nin bir yakınının üzerine olması nedeniyle sürücünün Efe P. olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri KGYS kameralarını inceledi.

Yapılan kamera araştırması sonrası polis ekipleri aracı Efe P.'nin sürdüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin kaza görüntüleri izletmesi sonrası aracı kendisinin kullandığını söyleyen 19 yaşındaki aday sürücü Efe P.'nin yapılan alkol kontrolünde 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü Efe P. uzun uğraş sonucu aracı kendisinin kullandığını itiraf ettikten sonra, "Ehliyet alalı iki yıl olmadı. Bu üçüncü kazam" dedi. Görüntü alan basın mensuplarına da, "Abi siz bu saatte ne geziyorsunuz? Bu çektiklerini paylaşacak mısın? Bunu herkes görsün, su yola akmış. Su olmasaydı ben şu an Avanos'taydım ifadelerini kullandı. Efe P., görüntü alan gazeteciye de "tamam" işareti yaptı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza işlem uygulanırken, araç da trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Avanos, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü kaza sonrası kamera kayıtlarını izleyince itiraf etti - Son Dakika

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