Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray\'da takımın yarısı gidici

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Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

9 YILDIZ İLE YOLLAR AYRILACAK

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda 9 yıldızın bileti kesilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapora göre takımda özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacak.

Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle;