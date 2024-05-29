Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici - Son Dakika
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Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici

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Galatasaray, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının ardından yeni sezon kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre, takımda özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacak. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler arasında Tanguy Ndombele, Carlos Vınıcıus, Serge Aurier, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha, Tete, Alexandru Cicaldau, Leo Dubois ve Mathıas Ross yer alıyor.

29.05.2024 11:50
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Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

9 YILDIZ İLE YOLLAR AYRILACAK

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda 9 yıldızın bileti kesilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapora göre takımda özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacak.

Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle;

  • Tanguy Ndombele
  • Carlos Vınıcıus
  • Serge Aurier
  • Sergio Oliveira
  • Wilfried Zaha
  • Tete
  • Alexandru Cicaldau
  • Leo Dubois
  • Mathıas Ross
Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray\'da takımın yarısı gidici
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Sedat Kara: Futbolcuya gerek yok ki federasyon başkanı zaten Galatasaray kongre üyesi bence mantıklı 69 125 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici - Son Dakika
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