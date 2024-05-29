İspanya'da aşırı sağcı lider İsrail Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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İspanya'da aşırı sağcı lider İsrail Başbakanı ile görüştü

İspanya\'da aşırı sağcı lider İsrail Başbakanı ile görüştü

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıdığı gün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek İsrail'in Filistin'deki saldırılarına destek verdi. Abascal, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini belirtti ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını eleştirdi.

29.05.2024 00:23
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İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin ırkçı, göçmen ve İslam karşıtı lideri Santiago Abascal, İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıdığı gün Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek İsrail'in Filistin'deki saldırılarına destek verdi.

Netanyahu'nun Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Abascal ile yaklaşık bir saat süren görüşme yaptığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi ile Vox partisinden yapılan açıklamalarda, Abascal'ın Netanyahu ile görüşmesinde "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediği" kaydedildi.

"İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İspanyol halkını temsil etmediğini ve bugün alınan Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması kararını eleştirdiği" ifade edilen Abascal'ın "iktidara geldiğinde bu kararı tersine çevirerek, Filistin Devleti'ni tanımayı bırakacaklarını" savunduğu aktarıldı.

Aşırı sağcı liderin, Netanyahu'ya " Hamas'ın elinde tek bir rehine olduğu sürece ve terör örgütü ortadan kalkana kadar hiçbir hükümetin veya kimsenin İsrail'den nefsi müdafaa operasyonlarından vazgeçmesini isteme hakkı yoktur." dediği bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Abascal'ın ziyaretini "İsrail Devleti'nin savunulmasında örnek teşkil ettiğini" vurguladığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili Batı ülkelerin medyasını suçladığı ifade edildi.

Abascal, Aralık 2023'te de İsrail'i ziyaret etmişti.

İspanya, İrlanda ve Norveç ile eş zamanlı aldığı kararla Filistin Devleti'ni resmi olarak bugün tanımıştı.

Diğer yandan İspanyol basını, "Abascal'ın İsrail'in Refah'taki katliamından iki gün sonra İsrail'de Netanyahu ile görüştüğüne" dikkati çekti.

Kaynak: AA

Filistin, İspanya, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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