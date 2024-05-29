Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü - Son Dakika
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Sağlık

Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye dönerek tedavi altına alınan hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıkarken hastanedeki skandalı gündeme taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz "Diyaliz tedavisinde kullanılan su tanklarına antifiriz içinde bulunan etilen glikolün karıştığı yönünde birtakım iddialar var. Bu olayın dünyada örneği yok" dedi.

29.05.2024 11:00
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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan Saniye Aksöz (88) de hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 31 hastanın tedavisi sürüyor.

ŞİKAYETLERLE HASTANEYE GERİ DÖNDÜLER

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

3 HASTA ENTÜBE VAZİYETTE

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı. Bu hastalardan 14'ü entübe edildi. Entübe edilen hastalardan 11'i normal solunuma başladığı için cihazdan ayrılırken, 3'ünün entübe vaziyette tedavisine devam edildi.

SANİYE AKSÖZ DE HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Demir (70), dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Demir'in cenazesinin bugün Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalardan Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aksöz'ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"BURADA ÇOK CİDDİ İDDİALAR VAR"

Öte yandan hastanede yaşanan olayı gündeme taşıyan CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz "Burada çok ciddi iddialar var. Tedavinin uygulandığı hastane son birkaç aydır kullanımda olan yeni yapılan bir hastanedir. Burdur Devlet Hastanesi. Diyaliz tedavisinde kullanılan su tanklarına antifiriz içinde bulunan etilen glikolün karıştığı yönünde birtakım iddialar var. Bunlar çok vahim iddialar, böyle bir şey nasıl olabilir, nasıl gerçekleşebilir? Bu olayın dünyada örneği yok" dedi.

Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü - Son Dakika

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