Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler - Son Dakika
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Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler

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Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
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Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden Atatürk ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ortaokul öğretmeni tutuklandı. Öğretmenin ekipler tarafından götürüldüğü sırada bir kişinin, "Senin alnına bir ay-yıldız dövmesi yaptıracağız. Kalbine de Atatürk portresi yaptıracağız" sözleri dikkat çekti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sırasında Instagram'da "BARYEK" kullanıcı adıyla herkese açık yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı.

Paylaşımın, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarını oluşturabileceği değerlendirilerek durum nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirildi.

PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİNİN ÖĞRETMEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, paylaşımın yapıldığı hesabın Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki F.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemleri ve savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ALNINA AY-YILDIZ, KALBİNE ATATÜRK PORTRESİ YAPTIRACAĞIZ"

Öğretmenin ekipler tarafından götürüldüğü sırada bir kişi, F.Ç.'ye yönelik şu sözleri söyledi:

"Senin alnına bir ay-yıldız dövmesi yaptıracağız. Kalbine de Atatürk portresi yaptıracağız."

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Birde eğitimci olacak atın içeri gün yüzü görmesin şerefsiz 0 0 Yanıtla
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