Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı

Vize’de karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahla vurulan A.A. hayatını kaybederken, şüpheli S.A. ağır yaralandı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Baytar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. ile eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., eşine silahla ateş etti. Şüpheli, ardından kendisini de ağır yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan S.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

11 AYLIK BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Çiftin 11 aylık kız bebeği, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.