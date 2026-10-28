Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı - Son Dakika
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Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı

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Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
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Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
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Kütahya’da Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda refüje çarpan otomobil takla attı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 26 yaşındaki sürücü Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı duyan annesi olay yerine koşarak geldi. Yüreği ağzına gelen anne gözyaşlarını tutamadı.

Kütahya’da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Sürücüye ambulansta ayakta müdahale edildi.

REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy Kavşağı yakınında meydana geldi. Y.Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 16 Y 0098 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı

AMBULANSTA AYAKTA MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Y.Ç.’ye ambulansta ayakta müdahale edildi.

Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kazayı duyan Y.Ç.’nin annesi koşarak olay yerine geldi. Ters dönen otomobili gören anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
KütahyaGüncelTrafikAfyonKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    ehliyet yaş sınırı 28 olmalı 0 0 Yanıtla
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