Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı

Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya’da Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda refüje çarpan otomobil takla attı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 26 yaşındaki sürücü Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı duyan annesi olay yerine koşarak geldi. Yüreği ağzına gelen anne gözyaşlarını tutamadı.
Kütahya’da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Sürücüye ambulansta ayakta müdahale edildi.
REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy Kavşağı yakınında meydana geldi. Y.Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 16 Y 0098 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
AMBULANSTA AYAKTA MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Y.Ç.’ye ambulansta ayakta müdahale edildi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kazayı duyan Y.Ç.’nin annesi koşarak olay yerine geldi. Ters dönen otomobili gören anne, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)