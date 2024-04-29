Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu

Kayseri\'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara\'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu

Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin Kayseri'ye gelirken kullandıkları paramotor toprağa gömülü şekilde bulundu.

29.04.2024 16:04
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Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin Kayseri'ye gelirken kullandıkları paramotor toprağa gömülü şekilde bulundu.

1 Ekim 2023'te Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırı girişiminde 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken, diğeri de polis ekipleri tarafından öldürüldü. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişimin de kullandıkları 38 plakalı aracı ise Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri tespit edildi. Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. İddiaya göre ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi.

Veterinerin şehit edildiği bölgeye yakın bir yerde 2 kişinin işçilerin önünü kesip araçlarına ateş açtığı iddia edildi

Öte yandan; Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. İddiaya göre ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi.

Teröristlerin kullandıkları paramotor toprağa gömülü halde bulundu

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Kayseri'ye gelmek için kullandıkları paramotor da veterinerin şehit edildiği Develi ilçesi ile Tomarza ilçesi arasında bulunan Köseler Mahallesi'nde çobanlar tarafından toprağa gömülü halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri, Ankara, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de şehit ettikleri veterinerin aracını gasp edip Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor bulundu - Son Dakika
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