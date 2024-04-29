Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Ali Arslan:

Karagümrük Antalya maçının videosu , çocuğu yaraliyken tik tok çeken anne ile bağlantısını kuramadik :))) Neyse benim bir iddaam vardi haftalar önce ,gs sadece Karagümrük e takılacak,ve biz gidip onları orda yenip şampiyon olacağız diye,bugün Karagümrüğü izledim,düşme hattında ne işi var diye şaşırdım kaldım,bu takım istesin herkesi yener veya puan alır.