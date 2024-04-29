Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, puanını 36'ya yükselterek haftayı küme düşme hattının 2 puan üzerinde tamamladı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Güven Yalçın, Markao, Can Keleş ve Flavio Paoletti attı. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Antalyaspor'un tek golünü ise Sam Larsson attı.

29.04.2024 22:12  Güncelleme: 23:03
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Müsabakayı 4-1 ev sahibi takım kazandı.

GÜVEN AÇTI, PAOLETTI KAPATTI

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Güven Yalçın, 64. dakikada Markao, 81. dakikada Can Keleş ve 90+1. dakikada Flavio Paoletti kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Sam Larsson attı. Kırmızı beyazlılar, Ramzi Safuri'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

KARAGÜMRÜK, ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI

Kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı. Puanını 36'ya yükselten Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, hafta küme düşme hatının 2 puan üzerinde tamamladı.

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Karagümrük Antalya maçının videosu , çocuğu yaraliyken tik tok çeken anne ile bağlantısını kuramadik :))) Neyse benim bir iddaam vardi haftalar önce ,gs sadece Karagümrük e takılacak,ve biz gidip onları orda yenip şampiyon olacağız diye,bugün Karagümrüğü izledim,düşme hattında ne işi var diye şaşırdım kaldım,bu takım istesin herkesi yener veya puan alır. 1 0 Yanıtla

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