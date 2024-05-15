Fransa, OHAL ilan edilen özerk bölgesi Yeni Kaledonya\'ya asker gönderiyor

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Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan Hint-Pasifik'teki özerk bölge Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının şiddet olayları tırmanıyor.

ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla ülkede dün akşam itibarıyla OHAL ilan edilirken, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulamalarına başlayacağı öğrenildi.

ASKER SEVK EDİLECEK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, şiddet olaylarına sahne olan ülkesinin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya asker sevk edileceğini bildirdi.

TİKTOK YASAKLANACAK

Ulusal basındaki haberlere göre, Attal, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin kurulan Bakanlar Arası Kriz Masasına katıldı. Attal, toplantının başında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.

KRİZ MASASI YENİDEN TOPLANACAK

Başbakan Attal, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin, yarın yerel saatle 08.30'da Bakanlar Arası Kriz Masasının İçişleri Bakanlığında yeniden toplanması için talimat verdi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine Yeni Kaledonya'da 2 bağımsızlık yanlısı ev hapsine alındı.

YENİ KALEDONYA'DA OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor. Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı. Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.