Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti

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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin ilk il başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlendi. Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı kritik toplantıda özeleştiri ve iç muhasebe yapıldı. Erdoğan, il başkanlarına çalışmadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Ayrıca, Karabük Belediye Başkanı ve İl Başkanı seçimlerdeki başarılarından dolayı tebrik edildi.

16.05.2024 08:56  Güncelleme: 09:31
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin ilk il başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlendi. Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı kritik toplantıda özeleştiri ve iç muhasebe yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıdaki bazı il başkanlarına "Çalışmıyorsunuz" dediği ve Yozgat ile Şanlıurfa'nın kaybedilme nedeninin "Yanlış aday" olduğunu söylediği ifade edildi.

TALEPTE BULUNAN İL BAŞKANLARINA "ÇALIŞMIYORSUNUZ" TEPKİSİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde istediği başarıyı elde edemeyen ve Türkiye'nin 2'nci partisi konumuna gerileyen AK Parti'de seçim sonuçlarının değerlendirilmesi sürüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Erdoğan, il başkanları toplantısında Çorum'a hızlı tren, Eskişehir'in bir ilçesine de tren hattı isteyen il başkanlarına "En büyük hızlı tren yatırımlarını İstanbul, Ankara, Eskişehir'e yaptık. Bu işler sadece yatırım yapmakla olmuyor, çalışmıyorsunuz. Çorum mitingi çok kalabalıktı ama oy kaybı yaşadık, ilçe kaybettik. Yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına tepki: Çalışmıyorsunuz, yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz

"YANLIŞ ADAY YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

"Halkı kibirlilerden kurtaracağız" diyen Erdoğan'ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de öğrenildi. Erdoğan "Yozgat ve Şanlıurfa'yı yanlış aday yüzünden kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN KARABÜK TEŞKİLATINA TEBRİK

Erdoğan'ın Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilen Karabük Belediye Başkanı'nı ve İl Başkanı'nı seçimlerdeki başarısından dolayı da tebrik ettiği, talepleri için ilgili bakanlıklarla istişare hâlinde olmaları talimatı verdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

"ŞATAFATTAN UZAK DURUN" UYARISI

Öte yandan toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarına sunum yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz "Şatafat, lüks, gösteriş ve korumalardan uzak durun. Davayı içselleştirerek çalışın" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Yozgat, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yanlış aday yüzünden kaybettik' diyerek 2 ili işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Samet Hanlı: Ekonomi bu halde olduğu için kaybettiniz. Be böyle devam ederse daha çok kaybedeceksiniz. 152 8 Yanıtla
  • AKN OGZ: Ego kibir milyonlarca mülteci israf mafyalar uyuşturucu çeteleri torpil adaletsizlik bunlar kaybettirdi 137 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Reis, Yeniden refah partisine kaybettiği illeri yanlış aday olarak nitelendirmiş. İstanbul ya da Ankara Adayı çok doğru bir aday mıydı sizce ? 93 8 Yanıtla
    Abdullah Kara: İstanbul adayı Murat kurum çok doğru ve rakibi İmamoğlu’na belirgin bi şekilde ağır basan bi adaydı,fakat halkın basiretsizliği,yalanlara kanması ve genç kesimin cahilliği kaybettirdi..bi tarafta İstanbul’un kentsel dönüşümü için imkansız diyen İmamoğlu diğer tarafta kentsel dönüşümü tamamlamaya söz veren Murat kurum..iş yapamam diyen kazanıyor iş yapmaya söz veren ve bunu yapacak olan kaybediyor..halk neye layıksa onunla yönetilir,demekki İstanbul halkı Murat kurumu hak etmiyor.. 66 130 Ercan Karatas: Herşey Poşete zam yapmıyoruzla başlamıştı :) 63 5
  • Salih Ataseven: En büyük etken dalga geçilen emeklinin cevabı oldu… faturayıda emekliye kesti akp ..genel seçimlere yaklaşımca gönlünü alır bi şekilde . Emeklide bu saatten sonra yerse 48 7 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Sizin yanlış adaylarınız yüzünden değil, Refah Partisinin başarısından dolayı kaybettiniz.. 22 29 Yanıtla
  • zeki kandiş: kaybettiniz ve kaybetmeye devam ediyorsunuz çünkü neden kaybettiğinizi anlamadınız .sizi 20 yıldır iktidara taşıyan seçmeninizi küstürdünüz ülkede birçok şeyin konrolunu kaybettiniz soylemlerinizle eylemleriniz ayrıştı gelir dağılimındaki adaletsizlik ayyuka çıktı emekliye verdiğiniz 10 bin tl nin hiçbir gider kalemini karşılamadığını anlamadınız velhasıl millet nezdindeki itibar ve güveni kaybettiniz.sonuc chp yi siz birinci parti yaptınız 39 1 Yanıtla
  • İhsan Özbekli: Abdullah kara arkadaşım İstanbul için halkın basiretsizliği demişsiniz özür borcunuz var ne hakla söylersiniz herkes sizin gibi düşünmek zorunda mıdır ömür kazanacaksın diye bir şey yok bu aynı zamanda ikazdır...anlayana. 25 8 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Evet reis haklı. Aday yanlıştı. Urfa'ya Hadise'yi aday olarak koyması lazımdı. Ama olsun. Sağlık olsun . 20 7 Yanıtla
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