İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Yeniden Sinematek\' gösterimleri devam ediyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeniden Sinematek" gösterimleri mayıs ayında da devam ediyor. Ödüllü dört film, Kültürpark İzmir Sanat ve Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yeniden Sinematek" gösterimlerinde mayıs ayında "İsyankarlar ve Özgür Ruhlar Amerikan Bağımsız Sinemasında Karşı Kültür" temasıyla ödüllü dört filmi, İzmirli sinemaseverlerle buluşturuyor. Film gösterimleri, Kültürpark İzmir Sanat ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak yapılacak.

GLORİA İLE BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz film gösterimlerine yer verdiği "Yeniden Sinematek", "Gloria" filmi ile mayıs ayına giriyor. Film, 5 Mayıs saat 19.00'da İzmir Sanat'ta, 8 Mayıs saat 20.00'de Seferihisar Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak. 1980 yapımı ödüllü film, John Cassavetes tarafından yazılıp yönetildi. Bir çete elemanının sevgilisinin korumak amacıyla ufak bir çocuğu kaçırmasını anlatan film, Venedik Film Festivali'nde Atlantic City ile birlikte Altın Aslan ödülü aldı.

"BEŞ KOLAY PARÇA" İLE GERİLİM DOLU DAKİKALAR

Ödüllü film "Beş Kolay Parça" (Five Easy Pieces), 12 Mayıs'ta saat 19.00'da İzmir Sanat'ta, 22 Mayıs saat 20.00'de Seferihisar Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Bob Rafelson'ın yaptığı filmde Jack Nicholson, Karen Black, Susan Anspach, Lois Smith ve Ralph Waite oynuyor. 1970 yapımı drama filmi, hasta babasını ziyaret etmek üzere doğduğu eve dönen Bobby'nin yaşadıklarına odaklanıyor.

19 MAYIS'TA "KIZ ARKADAŞLAR" VAR

1978 ABD yapımı "Kız Arkadaşlar" (Girlfriends), komedi ve dramı 88 dakika boyunca sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Sanat'ta saat 19.00'da gösterilecek film, büyük şehirde başarılı olmaya çalışan genç kadınlar hakkında yapılan alt türde filmler ve televizyon programları için bir başvuru noktası haline geldi. 1970'lerin New York zaman kapsülü, kadınların yaşamlarının ve ilişkilerinin karmaşıklıklarını ve çelişkilerini alaycı bir mizah ve ferahlatıcı bir dürüstlükle yakalıyor.

ÖLÜMÜN BEŞİNCİ SAFHASI OTOBİYOGRAFİK FİLM

26 Mayıs'ta saat 19.00'da İzmir Sanat'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan Ölümün Beşinci Safhası (All That Jazz), yönetmenliğini Bob Fosse'nin üstlendiği 1979 yılı ABD yapımı müzikal bir film. Filmde izleyiciye bir müzikal tiyatronun kulisinden anlar aktarılıyor. Film, başarılı bir Broadway yönetmeni olan Joe Gideon'un kariyerini ve özel hayatını anlatıyor. 1980 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü alan film, 1981 BAFTA Ödülleri'nde En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da ödül aldı.