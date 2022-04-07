Fosil yakıt endüstrisini sonlandırmak isteyen iklim aktivistleri 10 petrol terminalini işgal etti - Son Dakika

İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) kampanya ismiyle bir araya gelen genç iklim aktivistleri, Cuma gününden beri İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 10 petrol terminalini işgal etti.

Protestocular bugün erken saatlerde İngiltere'nin güneydoğusundaki en büyük petrol terminallerinden biri olan Navigator'a faaliyetlerini durdurmak için giriş yaptı, tesisin yükleme alanının çatısına tırmanarak kendilerini borulara kilitledi.

Hükümetin petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtları kullanımdan çıkarmasını ve yasaklamasını talep etmek için protesto eden ve çoğunlukla gençlerden oluşan grubun üyeleri, geleceklerinin tehlike altına atıldığını ve bu yüzden Londra dahil ülkenin büyük kısmına enerji sağlayan tesislerin düzenini bozmak için harekete geçtiklerini söylüyor.

Grubun taktikleri, Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) ve Insulate Britain ( Britanya'yı Yalıtın) hareketlerine benzer şekilde taleplerini kamusal alanda daha görünür kılmak için "şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri" düzenlemek üzerine kurulu.

Aktivistlerin yenilenebilir enerjiye geçiş ve daha iyi izolasyon gibi uzun ve kısa vadeli talepleri var. Grubun internet sitesinde ise "Dünyanın iklim sisteminde geri dönüşü olmayan değişimlerin önüne geçmek için fosil yakıtlara bağımlılığımızı acilen sonlandırmamız gerekiyor" ifadeleri yer alıyor.

"Geleceğim için çok korkuyorum"

Kısa sürede yüzlerce takipçi edinen grubun Cuma gününden bu yana düzenlediği protestolarda 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, gözaltıları için otoyolu engelleme, kamu düzenini bozma ve kamusal ve özel alanlara hasar verme suçlarını gerekçe gösterdi.

Bugün Navigator terminaline düzenlenen eylem sırasında grubun Twitter üzerinden paylaştığı videoda konuşan ve tesisi işgal edenler arasında bulunan 23 yaşındaki Hannah, "Geleceğim için çok korkuyorum. 23 yaşındayım ve insanların beni dinlemesini sağlamanın tek yolu kendimi bu yakıt istasyonunun borularına kilitlemem" diyor ve sözlerine devam ediyor:

" Boris Johnson yeni petrol ve doğal gaz girişimlerini sübvanse ederek, günde 25 milyon sterlinlik destek yaparak benim geleceğimi yok ediyor. Özgürlüğümü alabilirler ama cesaretimi benden alamazlar."

Harekete dikkat çekmek ve düzeni bozmak

Aktivistler Cuma gününden beri İngiltere'nin birçok bölgesinde petrol rafinerilerine ve depolama ve dağıtım terminallerine gidişleri engellemek ve tesislerde faaliyetleri durdurmak için kendilerini yollara yapıştırdı, petrol varillerine ve birbirlerine kilitledi.

Hafta sonu Essex bölgesinde aktivistler Inter Terminals ve Navigator'a giden yollarda kavşakları kapatmanın yanı sıra yolların altına tüneller kazarak trafiği durdurmayı hedefledi.

İngiltere'nin en büyük özel yeraltı petrol boru hattı dağıtım ağı olan ExxonMobil UK, protestolar yüzünden üç terminalini kapatmak zorunda kaldığını, ancak polis müdahalesi sonrasında tekrar normal şekilde çalışmaya başladığını bildirdi.

Warwickshire bölgesinde Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ben Smith, "Herkesin hukuk kurallarına uygun şekilde protesto etme hakkına saygı duyuyoruz. Ancak protesto taktikleri hukuka aykırıysa ve orantısız şekilde büyüyorsa halkın haklarını korumak için müdahale ediyoruz" diyor.

Just Stop Oil grubu, geçen ay milyonlarca kişinin izlediği Premier Lig maçlarında da hareketlerine dikkat çekmek ve düzeni bozmak için sahaya girerek kendilerini kale direklerine bağlamış, kelepçelemiş ve yapıştırmıştı.

Grup, spor karşılaşmalarının yanı sıra Bafta Ödülleri'ne de gitmişti.

Ancak grubun eylem taktikleri, insanların hayatını kesintiye uğratması gerekçesiyle birçok kişi tarafından eleştirildi.