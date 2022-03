Bafta'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı - Son Dakika

Bafta'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı.

Pazar akşamı düzenlenen törenle sahiplerini bulan İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA) ödüllerine Netflix'in kovboy filmi The Power of the Dog damgasını vurdu.

Oscar'a da aday gösterilen film, Altın Küre'de de en iyi film ödülünü kazanmıştı.

En iyi yönetmen ödülünü ise yine The Power of the Dog ile Jane Campion adlı.

Filmin erkek oyuncusu Benedict Cumberbatch'ın törene Ukrayna ile dayanışma amacıyla bir rozet takarak geldiği görüldü.

Cumberbatch, rozetiyle ilgili olarak, "Bu tören görselle ilgilenen bir sektöre ilişkin, bazen daha güçlü olmasa da en az kelimeler kadar güçlü olan görüntülerle ilişkili. O yüzden bu küçük bir hareket" dedi.

Ancak en iyi erkek oyuncu ödülünü Cumberbatch yerine Will Smith kazandı.

En iyi kadın oyuncu ödülünü ise bağımsız bir yapım olan After Love filmiyle Joanna Scanlan kazandı.

Film, eşinin ani ölümünün ardından bir kimlik krizine giren 60 yaşındaki Müslüman bir kadının hikayesini anlatıyor.

Lady Gaga, Alana Haim ve Emilia Jones gibi isimlere karşı yarışan Scanlan, zafer konuşmasında, "Bazı hikayelerin sürpriz bir sonu var, değil mi?" dedi.

En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ödülü kucaklayan oyuncu Troy Kotsur ise Bafta'da ödül kazanan ilk işitme engelli isim oldu.

Kotsur, işitme engelli bir ailenin kızının hikayesini anlatan Coda filminde rol alıyor.

Kotsur, ödülü alırken, "Okyanusun öbür tarafından yaptığım işi takdir etmeniz gerçekten inanılmaz" dedi.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Batı Yakası'nın Hikayesi (West Side Story) filmi ile Ariana DeBose kazandı.

DeBose ödülünü alırken, "Bunun benim için anlamı çok büyük, dans dilim İngilizcemden daha iyi" dedi

Kenneth Branagh'ın Belfast filmi, en başarılı İngiliz film kategorisinde ödül kazanırken bilimkurgu filmi Dune beş dalda ödül topladı.

Dune filminin bestecisi Hans Zimmer, en iyi beste kategorisinde ödül aldı.

Royal Albert Hall'da düzenlenen ödül törenini Avustralyalı komedyen oyuncu Rebel Wilson sundu.

Wilson genelde törenin atmosferini eğlenceli bir modda yürütse de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de birkaç defa değindi.

Wilson, işaret diliyle ilgili bir bölümde orta parmağını kaldırarak, "Bu hareket Putin'eydi" dedi.

Bafta Başkanı Krishnendu Majumdar ise tören başlamadan izleyiciye çoğu Bafta üyesi olan ve Ukrayna'daki krizi kayıt altına alan gazetecilere ve film yapımcılarına minnettar olduklarını belirtti.