Prenses Kate Middleton Karın Ameliyatı Geçirdi, 14 Gün Hastanede Kalacak

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Galler Prensesi Kate Middleton bugüne kadar hep modern bir peri masalının kahramanı olması, giyimi kuşamı gibi konularla gündeme geliyordu. Ama bugün yapılan açıklamayla onun hayatının da öyle dışarıdan göründüğü gibi kusursuz ve dertsiz olmadığı görüldü.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kate Midleton, Londra Marylebone'da bulunan London Klinik'te dün bir operasyon geçirdi.

Operasyonun karın bölgesinden olduğu belirtildi. Prenses'in hayatını tehdit edecek bir durum olmadığı vurgulansa da 10 ile 14 gün arasında hastanede kalacağının açıklanması hayranlarını da telaşlandırdı.

Kate Middleton'ın nasıl bir operasyon geçirdiği açıklanmadı. Resmi duyuruda sadece operasyonun karın bölgesinden olduğu belirtildi.

Önceden planlandığı belirtilen operasyon sonrası Kate'in bu ay ve önümüzdeki aylarda katılması gereken bütün programlarını iptal ettiği de Kensington Sarayı'nın açıklamasında yer aldı. Hasta hakları gereği Kate'in net olarak nasıl bir operasyon geçirdiği gizli tutuldu.

Haberin duyulmasından sonra Kate'in dünyanın dört bir yanındaki hayranları telaşlandı. Her ne kadar resmi açıklamada kanser şüphesi bulunmadığı belirtilse de hastanede kalış süresinin uzunluğu kaygı uyandırdı.

Kate'in hastaneden taburcu olduktan sonra iyileşme sürecini de Windsor'da çocuklarıyla birlikte geçireceği düşünülüyor.

NEDEN 14 GÜN HASTANEDE KALIYOR?

Kate ile ilgili en çok merak uyandıran ayrıntı ise hastanede kalış süresinin uzun olması. Ama konuya hakim uzmanlara göre 10 ile 14 gün hastanede kalacak olması durumunun o kadar süre hastanede kalmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu izlenimi uyandırıyor.

Kate'in iyileşmesinin iki ya da üç ay süreceğinin açıklanması da onunla ilgili endişeleri artırdı.

Kate Middleton bu ameliyat nedeniyle iyileşinceye kadar halkın karşısına çıkmayacak. Bu arada bazı önemli etkinlikleri de kaçıracak. BAFTA Ödülleri bunlardan biri. St Patrick Günü de Kate'in operasyon sonrası katılamayacağı etkinlikler arasında.

Kate'in operasyonu sosyal medyada da gündem oldu. Çeşitli platformlarda Prenses'e iyi dileklerini sunanların yanı sıra endişelerini dile getirenler de çıktı.

Bir kullanıcı planlı bir operasyon için 14 gün hastanede kalmanın çok uzun bir süre olduğu yorumunu yaptı.

Bir başkası kendisinin de karın bölgesinden ameliyat olduğunu ve iyileşmenin uzun sürdüğünü belirtti.

23 GÜNDÜR ORTALARDA GÖRÜNMÜYORDU

İngiliz kraliyet ailesinin bir numaralı veliahtı Prens William'ın eşi olan Kate Middleton, tam 23 gündür de kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

Kate en son Sandringham'daki Noel ayinine katıldı. O gün William ve Kate, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte hem ayine katıldı hem de halkla buluştu.

ÜNLÜLERİN HASTANESİ

Hastalığının ne olduğu tam olarak açıklanmayan Kate Middleton, Londra'da özel bir hastanede tedavi görüyor.

Bu hastanede Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip, Prenses Margeret gibi İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra ünlü oyuncu Elizabeth Taylor ile suikaste kurban giden ABD Başkanı John F Kennedy de yatmıştı.

Galler Prensesi'nin ameliyat olduğu hastane 1932 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

14 gün hastanede kalacak olan Middleton, BAFTA da dahil birçok etkinliğe katılamayacak. Prens William'ın da bu operasyon nedeniyle bazı etkinliklerini iptal edeceği ileri sürülüyor.