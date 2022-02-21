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Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti

21.02.2022 17:44
Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ed Sheeran ve Jessie J. gibi şarkıcıların ünlü olmasını sağlayan genç müzik efsanesi Jamal Edwards 31 yaşında yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Britanyalı müzik dahisi Jamal Edwards kurduğu Youtube kanalı SBTV sayesinde birçok ismi ünlü yapmayı başarmıştı. Edwards'ın 31 yaşında hayatını kyabettiği açıklandı. Ölüm nedeni ise belirtilmedi.

İLKLERE İMZA ATTI

Online müzik platformu SBTV ile birçok ünlü ismin kliplerini ilk yayınlayan isim olan Jamal Edwards ayrıca büyük markalarla da anlaşmıştı.

Haber Global'in derlediği bilgilere göre Edwards'ın SBTV'siyle kariyerine ilk adımı atan isimler arasında Ed Sheeran, Stormzy, Jessi J ve Rapçi Dave sayılabilir.

2006'da kanalını açan Jamal Edwards'ın SBTV'sinin 1.2 milyon takipçisi ve 1 milyar izlenmesi bulunuyor.

MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

2014 yılında Edwards, MBE üyesi olmuş ve müzik endüstrisi için oyun değiştiren bir role bürünmüştü.

Edwards'ın kaybının ardından Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan "Britanya müziği ve eğlence dünyası en parlak yıldızlarından birini kaybetti" diye tweet atarak ünlü ismi andı.

BAFTA ödüllü oyuncu Adam Deacon da "En iyilerden biriydi" diyerek ünlü isme saygısını gösterdi.

Edwards'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti
Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika Magazin


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