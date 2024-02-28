Galler Prensesi Kate Middleton 16 Ocak'ta mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanladı. Middleton nisan ayında işlerinin başına döneceği açıklanırken Windsor kalesinde verilen davete de gitmedi.
Kral Charles da Kate Middleton ile aynı zamanlarda ameliyat oldu. Büyüyen prostat nedeniyle ameliyat olan Kral, Middleton ile aynı gün hastaneden taburcu oldu. Camilla bu süreçte eşini hastanede ziyaret ederken basına poz verdi. Galler Prensi William ise eşinin tedavi sürecinde sadece bir kez görüntülendi. Galler Prensi William bu süreçte babasından bazı görevler de devraldı. BAFTA'nın patronu olarak tanınan William, önceki gün yapılan törene katılmayacağını söylemiş ancak saatler kala kararından vazgeçerek kırmızı halıda boy göstermişti.
Öte yandan Avrupa'nın ve İngiltere'nin önde gelen kraliyet ailesi üyeleri de dün Windsor Şatosu'nda buluştu. Yunanistan'ın tacını ve tahtını yıllar önce kaybeden kralı Konstantin anısına düzenlenen anma törenine Kral Charles ve oğlu Galler Kralı William da son anda katılmama kararı aldı. Bu durumda İngiliz kraliyet ailesini en üst düzeyde temsil etme görevi ise Kral Charles'ın karısı Camilla'ya kaldı. Siyah çizgili kıyafetiyle davette boy gösteren Camilla, kraliyet ailesindeki kariyeri boyunca ilk kez bu denli önemli bir davette eşini temsil etmiş oldu.
Son Dakika › Dünya › Ameliyat olan Kate Middleton dinlenmeye çekildi! Camilla tarihinde ilk kez davette ailesini temsil etti - Son Dakika
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