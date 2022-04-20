Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı! - Son Dakika
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Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı!

20.04.2022 12:20
Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 57. yeni bölümü bu akşam ekranlarda. Yayınlanan fragmanda; Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı!

Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir?

Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı!

Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı!
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Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı! - Son Dakika


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