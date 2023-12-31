 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Usta aktör Tom Wilkinson hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Usta aktör Tom Wilkinson hayatını kaybetti

1997 yapımı The Full Monty filmiyle Bafta kazanan ve birçok önemli projede yer alan usta aktör Tom Wilkinson, evinde aniden hayatını kaybetti. Wilkinson, altı Bafta adaylığı ve iki Oscar adaylığı elde etmişti. Ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Usta aktör Tom Wilkinson hayatını kaybetti
31.12.2023 - 16:28,
Abone Ol

Wilkinson 1997 yapımı The Full Monty ile Bafta kazanmış ve 26 yıl sonra filmin televizyon için uyarlanan dizisinde de rolünü tekrar canlandırmıştı. Usta aktör toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra Michael Clayton ve In The Bedroom ile iki Oscar adaylığı elde etti.

Yapılan açıklamada, Tom Wilkinson'ın eşi ve ailesiyle birlikte evindeyken aniden öldüğü belirtildi. Ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Wilkinson'la 2007 yapımı Michael Clayton'da birlikte rol alan George Clooney, aktörü "zarafetin timsali" olarak övdü. Variety dergisine verdiği demeçte rol arkadaşına övgüler yağdıran Clooney:

"Tom her projeyi daha iyi hale getirdi. Her oyuncuyu daha iyi yaptı. O zarafetin timsaliydi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz." sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Toplamda 130'dan fazla film ve TV yapımında yer alan Wilkinson, 1995 yapımı Sense and Sensibility ve 2013 yapımı Belle gibi dönem dramalarında olduğu kadar, 1998'de Jackie Chan'in karşısında Rush Hour ya da 2008'de Guy Ritchie'nin RocknRolla'sı gibi filmlerde suç dehalarını canlandırırken de çok başarılı performanslar sergiledi.

Hollywood'un usta ismi hayatını kaybetti

Ayrıca 2008 yapımı mini dizi John Adams'ta ABD'li politik figür Benjamin Franklin'i canlandırarak Emmy ödülü ve The Kennedys'te John F Kennedy'nin babası Joe rolüyle Emmy adaylığı kazandı. 2014'te Selma filminde Başkan Lyndon B Johnson'ı canlandırdı ve The Grand Budapest Hotel ve Girl with a Pearl Earring filmlerinde rol aldı.

Usta aktörün cumartesi günü hayatını kaybettiği, ailesi adına menajeri tarafından paylaşılan bir açıklamayla doğrulandı. İngiliz Film Ansiklopedisi'ne göre Wilkinson, "içsel acıyı aktarma konusunda -birçoğu arasında- dikkate değer bir yeteneği olan" önemli bir karakter oyuncusuydu.

The Full Monty'de Wilkinson'la birlikte rol alan Robert Carlyle onu "büyük bir oyuncu, gerçek bir dev yetenek ve sadece kendi kuşağının değil tüm kuşakların en iyilerinden biri" olarak tanımladı.

Tom Wilkinson, Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi'nde (RADA) eğitim aldıktan sonra tiyatro ve televizyon çalışmalarına yöneldi. İlk büyük ekran rolünü 1986 yılında Jeffrey Archer'ın çok satan romanından uyarlanan First Among Equals adlı mini dizide aldı.

Hollywood'un usta ismi hayatını kaybetti

O projede birlikte kamera karşısına geçtiği Diana Hardcastle ile 1988'de evlendi. Çift 2011'de The Kennedys ve 2014'te aksiyon filmi Good People'da da karı koca rolünü karşılıklı oynamıştı. Çiftin Alice ve Molly adında iki kızları vardı.

Wilkinson, ekran dışında da ayakları yere basan ve ünü reddederek kendi halinde yaşamayı seçen biri olarak tanınıyordu. Bir röportajında şöyle "Sokağa çıkıp rahatça gezmeyi ve tanınmamayı çok seviyorum".

2005 Yeni Yıl Onur Ödülleri'nde Tom Wilkinson, tiyatroya ve sinemaya hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı (OBE) ile onurlandırılmıştı.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

George Clooney, Bafta, Ünlüler, Ölüm, Televizyon, Dizi, Sinema, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta aktör Tom Wilkinson hayatını kaybetti - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:37:52. #1.13#
SON DAKİKA: Usta aktör Tom Wilkinson hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement