Yönetmen Ken Loach'tan BAFTA ödül töreninde "Gazze Katliamı Durdurun" mesajı - Son Dakika
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Yönetmen Ken Loach'tan BAFTA ödül töreninde "Gazze Katliamı Durdurun" mesajı

İngiliz yönetmen Ken Loach, 2024 BAFTA ödül töreninde, İsrail'in Filistin'e saldırılarını durdurması mesajı verdi. Suriyeli mültecileri konu alan 'The Old Oak' filmi ile yarışan Loach, ödül töreninde 'Gazze Katliamı Durdurun' yazılı pankartın yanında poz verdi.

19.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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İngiliz yönetmen Ken Loach, 2024 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödül töreninde, İsrail'in Filistin'e saldırılarını durdurması mesajı verdi.

KIRMIZI HALIDA POSTERLE POZ VERDİLER

Suriyeli mültecileri konu alan "The Old Oak" filmi ile 2024 BAFTA'da yarışan Loach, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan ödül töreni sırasında kırmızı halıda, filmin yazarı Paul Laverty tarafından tutulan " Gazze: Katliamı Durdurun" yazılı pankartın yanında poz verdi. BAFTA ödüllü film yapımcısı Rebecca O'Brien da söz konusu pankart ile poz verenlerden biri oldu.

Yönetmen Ken Loach'tan BAFTA ödül töreninde 'Gazze Katliamı Durdurun' mesajı

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE YAŞANANLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Yönetmen Ken Loach\'tan BAFTA ödül töreninde "Gazze Katliamı Durdurun" mesajı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yönetmen Ken Loach'tan BAFTA ödül töreninde 'Gazze Katliamı Durdurun' mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • barbaros hayrettin paşa: Böyle güzel insanlarda var hemde hıristiyan bizim sanat camiasıda sus pus gerçi islam alemide öyle ya 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yönetmen Ken Loach'tan BAFTA ödül töreninde "Gazze Katliamı Durdurun" mesajı - Son Dakika
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