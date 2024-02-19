Yönetmen Ken Loach\'tan BAFTA ödül töreninde "Gazze Katliamı Durdurun" mesajı

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İngiliz yönetmen Ken Loach, 2024 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödül töreninde, İsrail'in Filistin'e saldırılarını durdurması mesajı verdi.

KIRMIZI HALIDA POSTERLE POZ VERDİLER

Suriyeli mültecileri konu alan "The Old Oak" filmi ile 2024 BAFTA'da yarışan Loach, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan ödül töreni sırasında kırmızı halıda, filmin yazarı Paul Laverty tarafından tutulan " Gazze: Katliamı Durdurun" yazılı pankartın yanında poz verdi. BAFTA ödüllü film yapımcısı Rebecca O'Brien da söz konusu pankart ile poz verenlerden biri oldu.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE YAŞANANLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.