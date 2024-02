BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer filmi 7 ödül kazandı

Dünya

İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplam yedi ödülle Oppenheimer filmi geceye damgasını vurdu.

EN İYİ KADIN OYUNCU EMMA STONE

Emma Stone da Poor Things filmindeki başrol performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık gördü. Film, bunun haricinde dört ödül daha aldı. Cillian Murphy, atom bombasının babası olarak bilinen bilim insanı Robert Oppenheimer'ı konu edinen filmdeki başrolüyle en iyi erkek oyuncu seçilirken, Robert Downey Jr da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph kazandı. Dunkirk, Inception ve The Dark Knight'ı da kapsayan kariyerinin ardından Oppenheimer ile ilk Bafta ödülünü kazanan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, emeklerinden dolayı oyuncu kadrosuna teşekkür etti.

OPPENHEİMER FİLMİNE 7 ÖDÜL

13 adaylığı olan Oppenheimer filmi gecede "En İyi Film" dahil 7 dalda ödül kazandı. Filmin yönetmeni Christopher Nolan en iyi yönetmen, başrol oyuncusu Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Yine filmin yıldız isimlerinden Robert Downey Jr. da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

11 dalda aday gösterilen Poor Things de 5 ödül kazandı. Uzun süre Rus kuşatmasında kalan Ukrayna'nın Mariupol kentini konu alan "Mariupol'de 20 Gün" ise en iyi belgesel dalında ödül kazandı.

2024 Bafta Ödülleri'nin kazananları şöyle:

FİLM

Oppenheimer

BRITANYA YAPIMI FİLM

The Zone Of Interest

YABANCI FİLM

The Zone Of Interest

YÖNETMEN

Christopher Nolan, Oppenheimer

KADIN OYUNCU

Emma Stone, Poor Things

ERKEK OYUNCU

Cillian Murphy, Oppenheimer

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Da'vine Joy Randolph, The Holdovers

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Robert Downey Jr., Oppenheimer

İLK FİLM (BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI

Earth Mama

BELGESEL

20 Days In Mariupol

ANİMASYON FİLM

The Boy And The Heron

ÖZGÜN SENARYO

Anatomy Of A Fall

UYARLAMA SENARYO

Cord Jefferson, American Fiction

CASTING

The Holdovers

SİNEMATOGRAFİ

Oppenheimer

KOSTÜM TASARIMI

Poor Things

KURGU

Oppenheimer

SAÇ VE MAKYAJ

Poor Things

ORJINAL MÜZİK

Oppenheimer

PRODÜKSİYON TASARIMI

Poor Things

GÖRSEL EFEKT

Poor Things

SES

The Zone Of Interest

KISA ANİMASYON

Crab Day

KISA FİLM

Jellyfish And Lobster

YÜKSELEN YILDIZ

Mia Mckenna-Bruce