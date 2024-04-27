Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, Michy Bathuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Cenk Tosun attı.

27.04.2024 20:56  Güncelleme: 21:27
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, kritik maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İSMAİL YÜKSEK, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen İsmail, gözyaşlarıyla yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

MUSRATI, BEŞİKTAŞ'I 10 KİŞİ BIRAKTI

Siyah-beyazlı takımın orta sahası Al Musrati, Fenerbahçeli Fred'e sert bir faul yaptı. Sarı kartına başvuran karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti veMusrati'ye kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş, 24. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

İLK GOL BATSMAN'DAN

Savunma arkasına atılan uzun topta Tadic topu göğsüyle Batshuayi'ye indirdi. Batshuayi de topun gelişine bekletmeden vurarak kale önünde topu ağlara yolladı ve takımını 30. dakikada 1-0 öne geçirdi. Müsabakada ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

İRFAN CAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Syzmanski'nin pasıyla sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci ayak içiyle düzgün bir vuruş yaparak köşeden topu ağlara gönderdi ve 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

CENK TOSUN'UN GOLÜ YETMEDİ

Beşiktaş, 82. dakikada farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Muleka'nın pasında topu alan Cenk Tosun kaleye bakmadan çektiği şutta üst köşeden topu ağlara yolladı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve bu gol siyah-beyazlılara puan için yeterli olmadı. Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: Derbiyi kazanmayı çok istedim ama olmadı şampiyon fenerbahçeyi tebrik ederim 18 29 Yanıtla
    fatih mazlum: Bu nasil bir enerji bitmeyen sinerji sabah aksam tineri ceker yuzde yuz şikeci:) 12 6
  • Ahmet Demir: Bir FB olarak takımda ışık görmüyorum kendi sahanda ve rakip 10 kişi gol atamıyorsun ve yiyorsun ilk yarı başka oyun ikinci yarı bambaşka 11 kişi olsalar sanırım yenilecektik 25 3 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Türkiye’nin en büyüğümü:)))) 17 13 Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser biz şampiyon olduk zaten bu akşamki Yunan derbisi bizi bağlamaz yaprram 11 16 ferhat eser: Türkiyenin en büyüğüyle oynuyorsun BEŞİKTAŞ bu değil 10 kişi 8 kişiylede yeneriz feneri ama bizde 2 senedir RUH yok... 16 8 ferhat eser: gese spa kulübü ne oldu beğenemedinmi kaprağım 5 5 ferhat eser: kendi yazdığına kendin dahi inanmıyorsun :)))) 5 4
  • Ali Arslan: 10 kişi BJK ikinci yarı FB den daha iyi ve ölümüne oynadı,hiç kızmıyorum, büyük takım şerefli takım ve oyuncular böyle oynardı,diğer takıma yatanlar hicbirsey öğrendiklerimi acaba onur adına,neyse tebrikler iki büyüğe 16 4 Yanıtla
    ferhat eser: adamsın ali kardeş şampiyonluğunuz hayırlı olsun inşallah seneyede şampiyon BEŞİKTAŞ olucak 11 9
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