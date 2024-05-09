Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Mersin'de bir kişi, boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti. Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Z. (45), boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi N.Z. ile tartıştı. Tartışmada İ.Z., eşini tabanca ile birçok defa ateş ederek öldürdü, ardından da intihar etti. Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay anında okulda olduğu öğrenildi.

09.05.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

MERSİN - Mersin'de bir kişi, boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi 24117 Sokak'taki 13 katlı bir binanın 3 katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, İ.Z. (45), boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi N.Z. ile tartıştı. Tartışmada İ.Z., eşini tabanca ile birçok defa ateş ederek öldürdü, ardından da intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay anında okulda olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:23 İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 21:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement